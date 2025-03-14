Дамаск замкнул власть на себе

Сирийские курды встретили в штыки конституционную декларацию, принятую президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа 13 марта. Их политическое крыло заявило, что документ воссоздает «авторитаризм в новой форме», призвав к переработке всего текста с упором на децентрализацию страны. Авторы декларации, которая должна обеспечить правовую базу на время переходного периода, уверяют, что именно сирийский народ будет контролировать все органы власти. Однако, по словам западных экспертов, новый основной закон позволяет господину аш-Шараа расширить свои полномочия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа

Фото: Khalil Ashawi / File Photo / Reuters Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа

Фото: Khalil Ashawi / File Photo / Reuters

Автономия северо-восточной Сирии, которая контролируется курдскими формированиями, выступила с заявлением о «полном неприятии» конституционной декларации, которая была подписана Ахмедом аш-Шараа накануне в Дамаске. Сирийский демократический совет (СДС), политическая структура автономного региона, подчеркнул: принятый документ «воспроизводит авторитаризм в новой форме». «Он закрепляет центральное правление и дает исполнительной власти абсолютные полномочия,— говорится в заявлении СДС, размещенном в соцсети X.— Он ограничивает политическую деятельность и запрещает формирование партий».

Эти положения подрывают процесс политического транзита, который был официально запущен в январе этого года, уверены в СДС.

Власти северо-восточной Сирии указали на то, что принятый основной закон не является результатом «подлинного национального консенсуса» — его текст согласован по итогам консультаций определенных политических групп, близких к переходному правительству в Дамаске.

«Мы призываем к полной переформулировке декларации. Она должна гарантировать справедливое распределение власти, свободу политической деятельности и признание прав всех компонентов сирийского общества»,— подчеркнули власти северо-восточной Сирии.

Заявление сирийских курдов выглядит неожиданно, учитывая то, что на этой неделе они официально договорились с переходной администрацией во главе с Ахмедом аш-Шараа о прекращении огня и интеграции военных и гражданских элементов курдской автономии в центральную политическую систему.

Конституционную декларацию, которая должна задать правовую базу на время переходного периода сроком в пять лет, господин аш-Шараа подписал 13 марта в Дамаске. Документ устанавливает в стране президентскую республику. Исполнительная власть концентрируется в руках президента, место которого может занять исключительно мусульманин, в то время как законодательная закрепляется за парламентом (Народным советом).

Основной закон говорит о независимости новой судебной системы, однако в нем отмечается, что глава государства получает право назначать состав Конституционного суда и вводить чрезвычайное положение.

Согласно конституционной декларации, законодательство Сирии опирается на фикх — исламскую юриспруденцию, гибко регулирующую правила поведения в обществе. Положения документа отдельно закрепляют в Сирии право на свободу выражения мнений и свободу прессы. Вместе с тем декларация содержит пункты о «гарантиях прав собственности» и устанавливает «право женщин на участие в труде и образовании».

Источник издания Al-Araby Al-Jadeed, участвовавший в разработке конституционной декларации, отмечает, что она опирается во многом на прежнюю правовую базу, особенно конституцию 1950 года. Этот основной закон был принят в Сирии после военного переворота во главе с полковником Адибом аш-Шишекли сравнительно демократическим способом — через Учредительную ассамблею, созданную на выборной основе.

Важные изменения в высшем нормативном акте новой эпохи, однако, касаются «правосудия переходного периода». Речь идет о механизме, который обеспечивает преследование высокопоставленных чиновников времен рухнувшего правительства Башара Асада.

Один из членов комитета по разработке конституционной декларации Абдул Хамид аль-Авак заявил на пресс-конференции, что новая правовая база поможет управлять страной на переходном этапе. «Мы выбрали политическую систему, основанную на полном разделении властей,— обратил он внимание.— В предыдущих конституциях текст служил диктатору, но сегодня работа всех органов власти контролируется народом».

Впрочем, как замечает в своей сводке американский Институт изучения войны (ISW), ряд статей конституционной декларации позволяет господину аш-Шараа консолидировать свою власть во время транзитного периода. Так, у него будет возможность менять на треть состав парламента, а также влиять на состав комитета, который будет заниматься назначением остальных депутатов. «Аш-Шараа назначит всех семерых членов Конституционного суда, что даст ему рычаг влияния на то, как тот будет толковать закон»,— отмечают в ISW.

Как считают эксперты, текущий основной закон предоставляет аш-Шараа право объявлять чрезвычайное положение с одобрения Совета национальной безопасности. А этот недавно сформированный орган состоит только из сторонников действующего президента, считают в ISW. «При этом неясно, при каких условиях аш-Шараа мог бы объявить чрезвычайное положение и какие особые полномочия он бы принял на себя в это время»,— предупреждают исследователи.

Нил Кербелов