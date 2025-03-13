Конституционная декларация Сирии закрепила свободу слова и СМИ

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) подписал конституционную декларацию. Она устанавливает правовую базу на переходный период в стране, который продлится пять лет, передает Syria TV.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ахмед аш-Шараа

Фото: Syrian Presidency / Handout / Reuters Ахмед аш-Шараа

Фото: Syrian Presidency / Handout / Reuters

Декларация устанавливает гарантию основных свобод, включая свободу мнений и свободу СМИ. Кроме того, она гарантирует права женщин на образование и труд.

Декларация указывает ислам в качестве религии главы государства и оставляет исламское право в качестве основного источника законодательства в Сирии. Кроме того, конституционная декларация предоставляет Народному совету (парламент Сирии) полномочия созывать министров и допрашивать их, приводит Syria TV выдержки из декларации. Также она предусматривает роспуск существующего Конституционного суда и сохраняет название государства — оно остается Сирийской Арабской Республикой.

Эскалация насилия в Сирии в приморских районах страны нанесла имиджевый удар по временному правительству в Дамаске, которое стремилось снять с себя ярлык исламистов и джихадистов. Сейчас власти страны пытаются исправить свою репутацию в глазах мирового сообщества.

Подробности — в материале «Ъ» «Сирия хочет реабилитироваться».