Израиль наметил новые цели в Сирии

Израиль сформулировал новые контуры своей политики в отношении Сирии. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху потребовал от переходного правительства в Дамаске демилитаризации южных провинций, а также предоставления проживающей там друзской общине гарантий безопасности. Глава правительства подчеркнул, что не даст силам, связанным с сирийским руководством, приблизиться к границам Израиля. Их безопасность, по мнению господина Нетаньяху, является достаточным основанием для бессрочного сохранения в Сирии опорных пунктов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израильские солдаты на Голанских высотах

Фото: Ronen Zvulun / Reuters Израильские солдаты на Голанских высотах

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Заявление в адрес сирийской переходной администрации Биньямин Нетаньяху сделал, выступая перед выпускниками курсов боевых офицеров ЦАХАЛа. Он подчеркнул: еврейское государство не даст группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена), которая является доминирующей военной силой в Сирии, или «новой сирийской армии войти на территорию к югу от Дамаска». «Мы требуем полной демилитаризации на юге Сирии, включая провинции Эль-Кунейтра, Дераа и Эс-Сувейда,— подчеркнул господин Нетаньяху.— Мы не потерпим никакой угрозы общине друзов на юге Сирии».

Как уточнил министр обороны Израиля Исраэль Кац, теперь еврейское государство вводит на юге Сирии новые правила. «ЦАХАЛ не позволит враждебным силам закрепиться в зоне безопасности на юге Сирии — от этого места (района границы.— “Ъ”) и до трассы Сувейда—Дамаск — и будет действовать против любой угрозы»,— подчеркнул глава военного ведомства. Он пообещал: Израиль вместе с тем займется укреплением контактов «с дружественными населенными пунктами в этом регионе». Еврейское государство намерено строить «добрососедские отношения, особенно с крупным друзским населением».

Это означает, что подразделения ЦАХАЛа останутся на вершине горного массива Хермон, а также в буферной зоне — на нейтральной полосе площадью 235 кв. км вдоль линии, установленной соглашением о разъединении 1974 года.

Это, как подчеркивают в руководстве Израиля, необходимо, чтобы «гарантировать безопасность» Голанских высот, а также населенных пунктов на севере еврейского государства.

Отвечая на вопрос «Ъ», готов ли Израиль в случае угрозы вступить в боевые действия с армией переходного правительства Сирии, пресс-секретарь ЦАХАЛа майор запаса Анна Уколова уточнила: «ЦАХАЛ подчиняется указаниям правительства и готов сделать все, что потребуется для защиты Израиля и обеспечения безопасности граждан нашей страны».

После того как бывший президент Сирии Башар Асад бежал из страны в декабре 2024 года, господин Нетаньяху заявил о крахе соглашения о разъединении 1974 года по причине того, что регулярная армия оставила свои посты на границе. Однако новые хозяева Дамаска считают договор действительным. В январе президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа отмечал: «Наступление Израиля в регионе было обусловлено присутствием иранских ополченцев и "Хезболлы". После освобождения Дамаска, я думаю, оснований для их присутствия там нет вообще».

Поэтапное продвижение в буферной зоне ЦАХАЛ начал на фоне падения Дамаска. Канал «Аль-Джазира» на основе спутниковых снимков, сделанных между 19 декабря 2024 года и 1 февраля 2025-го, сообщал, что еврейское государство в этих районах строит постоянные военные укрепления. Эта активность, по мнению комментаторов канала, выходит далеко за рамки понятий о буферной зоне.

Нил Кербелов