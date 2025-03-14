Лукашенко рассказал российским сенаторам, как катал своих губернаторов по говну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как готовил членов нынешнего правительства к высоким должностям. Для воспитания нового поколения он «катал» их в статусе губернаторов «по земле», чтобы они понимали принцип этой работы. По убеждению господина Лукашенко, важно, чтобы будущие министры не только знали экономическую теорию, но и преуспевали в практических навыках.

«Я многое сделал, чтобы прокатать некоторых губернаторов по земле. Извините меня, по говну вы должны походить, чтобы понимали запах его»,— отметил белорусский президент в ходе выступления в Совфеде России.

«Валентина Ивановна, у вас же нельзя так говорить?» — обратился господин Лукашенко к главе Совфеда. Та отреагировала положительно: «Вам можно все, Александр Григорьевич».

Белорусский президент многих из своих «воспитанников» по несколько лет оставлял в губернаторских должностях, «чтобы они посеяли, убрали, понимали, что это такое». Теперь один из них стал премьер-министром страны, уточнил господин Лукашенко.

«Наверху все экономисты. Хорошие экономисты, и учились хорошо, знают экономическую теорию. Но их надо было туда окунуть»,— заключил президент республики.

Накануне, 13 марта, в Кремле прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры двух стран также провели встречу в расширенном составе в формате обеда и подписали ряд документов о сотрудничестве.

Подробности — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется».