Военнослужащих ВСУ приговорили за теракты в Курской области

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам заключения двух военнослужащих ВСУ — Андрея Анисимова и Дмитрия Лабунского. Первые три года заключения они проведут в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Осужденных признали виновными в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) в Курской области, сообщили в Генпрокуратуре.

Суд по материалам Следственного комитета России установил, что в начале августа 2024 года украинцы в составе подразделений ВСУ вторглись в Курскую область. Они блокировали сначала село Любимовка Кореневского района, затем село Николаево-Дарьино Суджанского района. Там Андрей Анисимов оборудовал огневые позиции, занимался патрулированием населенных пунктов, минированием дорог, стрелял по мирным жителям и бойцам ВС РФ. Дмитрий Лабунский же привозил с Украины материалы и военнослужащих ВСУ на огневые позиции.

Также по делу о теракте (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ) заочный приговор получил грузин Лаши Чигладзе. В 2022 году он вступил на почве русофобских настроений в украинское подразделение «Кавказский легион» (организация признана террористической в РФ и запрещена). В августе 2024-го он участвовал в атаке на Кореневский и Суджанский районы Курской области, где нападал на населенные пункты, обстреливал жилые дома, мирных жителей, российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. За это суд заочно назначил наемнику 24 года колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а также постановил изъять 2,5 млн руб., полученных Лаши Чигладзе в качестве наемника.

По российским данным, с 2022 года в качестве наемников в ВСУ вступили более 15 тыс. иностранцев из 115 стран. Накануне, 13 марта, за нападение на Курскую область заочный приговор получил другой грузинский наемник, Михаил Батурин. 5 марта к 19 годам лишения свободы приговорили наемника из Британии Джеймса Скотта Риса Андерсона.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не ходил бы ты, Джеймс, во солдаты».

Никита Черненко