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Не ходил бы ты, Джеймс, во солдаты

Британец осужден на 19 лет за теракт в Курской области

Один из многочисленных иностранных наемников, воевавших за ВСУ, был приговорен к заключению в среду в Курске: 22-летнему британцу Джеймсу Скотту Рису Андерсону назначили 19 лет строгого режима, в том числе признав его террористом за участие во вторжении в Курскую область, где он и был захвачен в плен. Иностранец, которого родители уговаривали не ехать на Украину, полностью признал свою вину. На Курщине он провел восемь дней.

Джеймс Скотт Рис Андерсон

Джеймс Скотт Рис Андерсон

Фото: кадр видео @sledcom_press

Джеймс Скотт Рис Андерсон

Фото: кадр видео @sledcom_press

Приговор Джеймсу Андерсону был оглашен на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда, которое проходило в Курском областном суде. Фигурант расследования, проведенного СКР, был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и ч. 3 ст. 359 (участие наемника в вооруженном конфликте) УК РФ.

Суд, сообщили “Ъ” в Главной военной прокуратуре, согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Андерсона к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд конфисковал 450 тыс. руб., заработанных Андерсоном в качестве наемника.

По данным “Ъ”, давая показания, Андерсон рассказал, что он родился в мае 2002 года в городе Банбери графства Оксфордшир. С марта 2019 по август 2023 года по контракту на разных должностях служил в британской армии.

О вооруженном конфликте на Украине узнал из СМИ и в марте 2024 года решил отправиться в эту страну, чтобы «помочь ей в борьбе с Российской Федерацией».

Родители были против поездки сына, тем более что ранее в боевых действиях он не участвовал, но активно готовился к ним. Приехав на Украину, он первое время жил на свои деньги — £2 тыс., которые предусмотрительно привез из Британии.

6 июня 2024 года британец подписал первый контракт с ВСУ на полгода. По соглашению ему полагалось не менее 20 тыс. гривен в месяц, 3 тыс. за каждый день участия в боевых действиях, а за непрерывное нахождение в зоне боев 30 дней еще 50 тыс. гривен. Средний курс доллара в то время на Украине составлял 40,1 гривны.

Для получения денег ему открыли счет в Приват-банке и выдали кредитную карточку. На нее, по данным обвиняемого, ему должны были перечислить около 200 тыс. гривен.

Вначале Андерсон занимался только подготовкой украинских новобранцев. Согласно показаниям британца, обучение у него прошли около 120 украинцев.

15 ноября 2024 года, говорится в деле, он вместе с другими военнослужащими ВСУ был направлен в Курскую область (по факту вторжения в нее и возбуждено уголовное дело о теракте). Из показаний фигуранта следует, что они прибыли на позицию с условным наименованием «Динамо», где сменили других бойцов. По версии Андерсона, он не стрелял, а лишь наблюдал за перемещениями российских военных.

23 ноября, когда началось контрнаступление российских войск, Андерсону, по его словам, приказали отправиться на другую позицию — «Ривер», чтобы помочь находившимся там военным. Однако по дороге их перехватили и взяли в плен.

Интересно, что среди особых примет в деле указана татуировка на груди Андерсона, оказавшаяся цитатой из Новой международной версии Библии: «They surround me on every side, but in the name of the Lord I cut them down», которая переводится как «Они окружили меня со всех сторон, но я сразил их во имя Господа». Пророчество в отношении Андерсона и многих его соратников не сбылось.

Следственный комитет РФ располагает сведениями об участии более 3,3 тыс. наемников в боевых действиях на стороне Украины против России, сообщил в недавнем интервью ТАСС председатель СКР Александр Бастрыкин. По его данным, около 700 из них приехали на Украину из Британии. Большинство из них уже привлечены к уголовной ответственности, в том числе и заочно.

Николай Сергеев

Фотогалерея

События СВО за февраль 2025 года

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Военнослужащий артиллерийского подразделения 14-го армейского корпуса во время работы расчета 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б»

Военнослужащий артиллерийского подразделения 14-го армейского корпуса во время работы расчета 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б»

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Танкисты мотострелкового соединения 18-й общевойсковой армии во время работы танка Т-72Б3М в зоне проведения СВО

Танкисты мотострелкового соединения 18-й общевойсковой армии во время работы танка Т-72Б3М в зоне проведения СВО

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Поврежденный ударами ВСУ автомобиль членов делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожской области

Поврежденный ударами ВСУ автомобиль членов делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО &lt;br>На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО
На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус. По его словам, пострадали шесть человек

4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус. По его словам, пострадали шесть человек

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

5 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

5 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

Фото: Министерство обороны России

5 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Киев

5 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Киев

Фото: Gleb Garanich / Reuters

5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (на фото) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью

5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (на фото) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью

Фото: СКР

6 февраля Франция объявила о поставке Украине первых истребителей Dassault Mirage 2000

6 февраля Франция объявила о поставке Украине первых истребителей Dassault Mirage 2000

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны &lt;br>На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны
На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

Фото: Минобороны России

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Фото: Александр Река / ТАСС

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Боевая работа РСЗО «Ураган» в Курской области

Боевая работа РСЗО «Ураган» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Оператор БПЛА группировки воск «Днепр» с разведывательным беспилотником Supercam S350 в Херсонской области

Оператор БПЛА группировки воск «Днепр» с разведывательным беспилотником Supercam S350 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Танкисты группировки войск «Юг» в ЛНР

Танкисты группировки войск «Юг» в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Танк Т-72 группировки войск «Юг» в ЛНР во время боевой подготовки

Танк Т-72 группировки войск «Юг» в ЛНР во время боевой подготовки

Фото: Александр Река / ТАСС

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Военнослужащий артиллерийского подразделения 14-го армейского корпуса во время работы расчета 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б»

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Танкисты мотострелкового соединения 18-й общевойсковой армии во время работы танка Т-72Б3М в зоне проведения СВО

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Поврежденный ударами ВСУ автомобиль членов делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО
На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус. По его словам, пострадали шесть человек

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

5 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

Фото: Министерство обороны России

5 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Киев

Фото: Gleb Garanich / Reuters

5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (на фото) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью

Фото: СКР

6 февраля Франция объявила о поставке Украине первых истребителей Dassault Mirage 2000

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны
На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

Фото: Минобороны России

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Фото: Александр Река / ТАСС

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Боевая работа РСЗО «Ураган» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Оператор БПЛА группировки воск «Днепр» с разведывательным беспилотником Supercam S350 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Танкисты группировки войск «Юг» в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Танк Т-72 группировки войск «Юг» в ЛНР во время боевой подготовки

Фото: Александр Река / ТАСС

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