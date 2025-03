Не ходил бы ты, Джеймс, во солдаты

Один из многочисленных иностранных наемников, воевавших за ВСУ, был приговорен к заключению в среду в Курске: 22-летнему британцу Джеймсу Скотту Рису Андерсону назначили 19 лет строгого режима, в том числе признав его террористом за участие во вторжении в Курскую область, где он и был захвачен в плен. Иностранец, которого родители уговаривали не ехать на Украину, полностью признал свою вину. На Курщине он провел восемь дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеймс Скотт Рис Андерсон

Фото: кадр видео @sledcom_press Джеймс Скотт Рис Андерсон

Фото: кадр видео @sledcom_press

Приговор Джеймсу Андерсону был оглашен на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда, которое проходило в Курском областном суде. Фигурант расследования, проведенного СКР, был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и ч. 3 ст. 359 (участие наемника в вооруженном конфликте) УК РФ.

Суд, сообщили “Ъ” в Главной военной прокуратуре, согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Андерсона к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд конфисковал 450 тыс. руб., заработанных Андерсоном в качестве наемника.

По данным “Ъ”, давая показания, Андерсон рассказал, что он родился в мае 2002 года в городе Банбери графства Оксфордшир. С марта 2019 по август 2023 года по контракту на разных должностях служил в британской армии.

О вооруженном конфликте на Украине узнал из СМИ и в марте 2024 года решил отправиться в эту страну, чтобы «помочь ей в борьбе с Российской Федерацией».

Родители были против поездки сына, тем более что ранее в боевых действиях он не участвовал, но активно готовился к ним. Приехав на Украину, он первое время жил на свои деньги — £2 тыс., которые предусмотрительно привез из Британии.

6 июня 2024 года британец подписал первый контракт с ВСУ на полгода. По соглашению ему полагалось не менее 20 тыс. гривен в месяц, 3 тыс. за каждый день участия в боевых действиях, а за непрерывное нахождение в зоне боев 30 дней еще 50 тыс. гривен. Средний курс доллара в то время на Украине составлял 40,1 гривны.

Для получения денег ему открыли счет в Приват-банке и выдали кредитную карточку. На нее, по данным обвиняемого, ему должны были перечислить около 200 тыс. гривен.

Вначале Андерсон занимался только подготовкой украинских новобранцев. Согласно показаниям британца, обучение у него прошли около 120 украинцев.

15 ноября 2024 года, говорится в деле, он вместе с другими военнослужащими ВСУ был направлен в Курскую область (по факту вторжения в нее и возбуждено уголовное дело о теракте). Из показаний фигуранта следует, что они прибыли на позицию с условным наименованием «Динамо», где сменили других бойцов. По версии Андерсона, он не стрелял, а лишь наблюдал за перемещениями российских военных.

23 ноября, когда началось контрнаступление российских войск, Андерсону, по его словам, приказали отправиться на другую позицию — «Ривер», чтобы помочь находившимся там военным. Однако по дороге их перехватили и взяли в плен.

Интересно, что среди особых примет в деле указана татуировка на груди Андерсона, оказавшаяся цитатой из Новой международной версии Библии: «They surround me on every side, but in the name of the Lord I cut them down», которая переводится как «Они окружили меня со всех сторон, но я сразил их во имя Господа». Пророчество в отношении Андерсона и многих его соратников не сбылось.

Следственный комитет РФ располагает сведениями об участии более 3,3 тыс. наемников в боевых действиях на стороне Украины против России, сообщил в недавнем интервью ТАСС председатель СКР Александр Бастрыкин. По его данным, около 700 из них приехали на Украину из Британии. Большинство из них уже привлечены к уголовной ответственности, в том числе и заочно.

Николай Сергеев