Три человека ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ ударили по десяти муниципалитетам Белгородской области с помощью не менее 37 различных боеприпасов и 61 беспилотника. Ранены три местных жителя. Зафиксированы разрушения в семи жилых помещениях, шести автомобилях, повреждены спецтехника и производственное здание на предприятии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

Один беспилотник атаковал Белгород.

В Белгородском районе атаковали поселки Дубовое, Новосадовый, Октябрьский и села Отрадное, Петропавловка, Репное и Топлинка в ходе обстрела двумя снарядами и семью беспилотниками, пять из которых сбила ПВО. В поселке Октябрьский от удара дрона ранены два местных жителя. Одного из них госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода, его состояние оценивается как удовлетворительное. Второго — после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение. Также повреждены частный дом, гараж и четыре автомобиля. В селе Петропавловка из-за детонации БПЛА поздно вечером загорелась сухая трава, но пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

В Борисовском районе по хутору Лозовая Рудка выпустили пять боеприпасов в ходе артиллерийского обстрела.

В Валуйском округе по поселку Дальний, селам Долгое и Казначеевка ударили с помощью шести беспилотников, из которых один удалось сбить. В поселке Дальний из-за детонации дрона ранена местная жительница. Ей оказали помощь в Валуйской ЦРБ и перевели в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии. В Дальнем поврежден частный дом, а в селе Казначеевка — грузовой и легковой автомобили, частный дом и две надворные постройки.

В Волоконовском районе были атакованы села Борисовка, Коновалово, Тишанка, а также хутор Гаевка четырьмя боеприпасами, также удары по ним совершили три БПЛА. В результате повреждения получили по одному частному дому в Борисовке и Коновалово, а в Гаевке пострадала спецтехника.

В Грайворонском округе поселок Чапаевский, села Головчино, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая и Пороз обстреляли 17 боеприпасами и атаковали семью беспилотниками. В Грайвороне ночью 13 марта беспилотник сбросил взрывное устройство на помещение фермерского хозяйства, повредив его.

Над Губкинским округом ПВО сбило беспилотник самолетного типа.

В Краснояружском районе села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено подверглись обстрелам с помощью 11 боеприпасов и атакам восьми БПЛА, четыре из которых сбили. В Графовке повреждены два частных дома.

В Шебекинском округе Шебекино, села Вознесеновка, Муром, Нехотеевка, Ржевка, Чураево и хутор Ржавец подверглись атаке 26 беспилотников, из них 22 были сбиты. В Шебекино на предприятии пострадало производственное здание.

За предыдущие сутки ВСУ ударили по Белгородской области 95 боеприпасами, пострадавших не было зафиксировано.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Егор Якимов