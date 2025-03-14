Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 14 марта

13:02. За прошедшие сутки ВСУ ударили по десяти муниципалитетам Белгородской области с помощью не менее 37 различных боеприпасов и 61 беспилотника. Ранены три местных жителя. Зафиксированы разрушения в семи жилых помещениях, шести автомобилях, повреждены спецтехника и производственное здание на предприятии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

12:44. В общий состав потерь Украины в Курской области вошли более 67 410 военнослужащих. Об этом сообщили в МО РФ.

12:39. За сутки вооруженные силы Украины лишились на курском направлении свыше 260 солдат, еще 12 сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны России.

12:19. Подразделения группировки войск «Север» освободили слободу Гончаровка в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

11:33. Ночью и утром 14 марта дежурные средства ПВО сбили над Россией 28 беспилотников, в том числе пять над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

11:31. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

11:14. Группировка военных следователей в Курской области будет увеличена. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн по итогам встречи с зампредом СКР Константином Корпусовым.

10:40. Опасность атаки БПЛА объявлена в Валуйском округе Белгородской области — РСЧС.

10:33. Ленинский райсуд Курска признал местного жителя Юрия Мираевского виновным в дискредитации вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и назначил ему штраф в 30 тыс. руб. Как установил суд, курянин оставил соответствующий комментарий под постом в мессенджере. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

10:11. В Курской области в больницы доставлены десять эвакуированных жителей Суджанского района. В Льговскую райбольницу направлены восемь пациентов с хроническими заболеваниями, еще двое попали в паллиативное отделение Тимской ЦРБ. Несколько пациентов получили консультацию в областной клинической больнице.«На данный момент медики осмотрели около двухсот человек. Экстренная медицинская помощь и госпитализация никому не потребовалась»,— рассказала врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная в своем Telegram-канале.

9:29. Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области — губернатор Александр Гусев.

9:26. Отменен режим воздушной опасности в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

9:21. Отбой опасности атаки БПЛА в Белгородской и Курской областях — МЧС.

9:19. Белгородские власти направили в Минэкономразвития РФ еще четыре заявки на вступление предприятий в свободную экономическую зону. В работе находится еще семь проектов, которые планируется представить в Москве до 1 апреля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в «утреннем обращении». СЭЗ была создана как мера поддержки для пострадавшего от обстрелов бизнеса.

8:26. Режим воздушной опасности введен в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

7:26. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

6:44. В Белгородской области объявлена опасность удара дронов — РСЧС.

2:54. Опасность атаки беспилотников в Курской области — оперштаб.