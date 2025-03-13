Алаудинов: осталось освободить от ВСУ пять населенных пунктов в Курской области

В Курской области осталось освободить от ВСУ пять приграничных населенных пунктов, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале. Сегодня стало известно о полном контроле российской армии над райцентром Суджа, который занимали украинские силы с августа 2024-го.

Господин Алаудинов уточнил, что подразделения Минобороны России «продолжают зачистку оставшихся населенных пунктов». Два из них уже частично освобождены, а пять находятся ближе к границе. В комментарии «РИА Новости» он отметил, что ситуация в Курской области на данный момент «хорошая».

В начале марта Апти Алаудинов заявлял о масштабном наступлении российских войск в регионе. Сегодня были освобождены поселок Меловой Суджанского района и хутор Подол Беловского района, сообщили в Минобороны РФ. Российские войска нанесли поражения ВСУ у Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Запселья, Олешни и Рубанщины. Одну из контратак противника удалось успешно отразить.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова