Politico: ЕС планирует возродить ВПК, чтобы сдерживать Россию

ЕС планирует наращивать инвестиции в военную промышленность. Масштабный проект будет нацелен на поддержку Украины и сдерживание России, сообщило издание Politico со ссылкой на проект Белой книги по обороне. Его представят лидерам ЕС на следующей неделе.

Одной из причин подготовки проекта стало уменьшение роли США в сохранении безопасности Европы. «Европа не может воспринимать гарантии безопасности США как должное и должна существенно увеличить свой вклад в сохранение НАТО»,— сказано в документе.

Восстанавливать ВПК в альянсе предлагается в том числе с помощью совместных закупок оборонной продукции внутри ЕС.

В первую очередь странам-участницам предлагают согласиться на сотрудничество по 35% расходов на оборону. Авторы учли в планах поставки Украине 1,5 млн артиллерийских снарядов и систем ПВО, продолжение обучения украинских войск, а также более плотное присоединение Украины к схемам военного финансирования ЕС.

В начале марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала программу ReArm Europe стоимостью €800 млрд. В письме, которое она разослала членам ЕС, глава назвала план «серией предложений, направленных на использование всех финансовых рычагов, чтобы помочь странам ЕС быстро усилить свой оборонный потенциал».

О планах ЕС — в материале «Ъ» «Европа высказалась по-военному».