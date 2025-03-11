Европа высказалась по-военному

Кризис в отношениях с США вынуждает европейских лидеров все активнее заниматься двумя вопросами: самостоятельной проработкой планов по Украине и усилением обороноспособности стран континента. Во вторник по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона военные представители более 30 государств обсудили идею размещения на Украине международных сил безопасности. На очереди — субботний виртуальный саммит западных союзников под руководством британского премьера Кира Стармера, а также обнародование стратегии перевооружения ЕС. Все это вызывает резкое неприятие в Москве. Так, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, инициативы о миротворцах на Украине выглядят попыткой «спасти остатки режима» Владимира Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Christian Hartmann / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Christian Hartmann / Reuters

На встречу, организованную президентом Франции Эмманюэлем Макроном, были приглашены представители более 30 стран — не только почти всех членов ЕС и НАТО, но и, например, Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. Некоторые приехали в Париж, другие подключились по видеосвязи. При этом представителей администрации Дональда Трампа не было ни среди первых, ни среди вторых. Французский военный источник на условиях анонимности рассказал агентству AP, что это неслучайно: европейские лидеры захотели продемонстрировать, что могут и готовы взять на себя большую часть ответственности за поддержание мира на Украине после прекращения огня.

Вначале на встрече, которая прошла за закрытыми дверями, был представлен план Франции и Великобритании по Украине. А затем остальные участники выразили мнение по поводу того, готовы ли они присоединиться к инициативе.

Официально план Парижа и Лондона еще не обнародован, но некоторыми подробностями поделился в начале марта в интервью изданию Le Figaro Эмманюэль Макрон. По его словам, Париж и Лондон видят первым шагом перемирие «в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры на Украине сроком на месяц» (см. “Ъ” от 4 марта). При этом о прекращении огня на земле на этом этапе речи идти не будет.

Что же касается ввода иностранных военных, то это, согласно задумке Эмманюэля Макрона и Кира Стармера, должно будет произойти уже после достижения конкретных договоренностей о мире. На прошлой неделе в своем обращении к нации президент Макрон рассказал, что миротворцы «не пойдут воевать сегодня, не пойдут воевать на линию фронта, а будут там, как только мир будет подписан, чтобы гарантировать его полное соблюдение». Правда, пока неизвестны ни предполагаемая численность контингента, ни место его размещения, ни конкретные функции, ни сроки его пребывания на Украине.

Вопрос о том, какую роль может и должна сыграть Европа в украинском урегулировании и что она должна сделать для повышения своей стратегической автономности от США, обсуждается в эти дни в разных форматах.

Так, во вторник о том, что «мир в Европе не может больше считаться данностью», рассуждала на заседании Европарламента глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она предупредила европейцев, что в ближайшие недели им «потребуется мужество» и их ждут «сложные решения», чтобы сделать рывок в гонке вооружений. По мнению госпожи фон дер Ляйен, это необходимо для «военного сдерживания» России. Как пояснил на том же заседании глава Евросовета Антониу Кошта, эти «сложные решения» будут представлены на следующей неделе в виде Белой книги ЕС по обороне — новой стратегии перевооружения Европы.

Также 11 марта о противодействии «российской угрозе» говорил на открытии Парижского форума по обороне и стратегии министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. По его словам, Европе «следует взять в свои руки» решение вопросов, связанных с противостоянием в сферах высоких технологий, милитаризации космоса и морских недр.

«Дело даже не столько в российской угрозе, сколько в непредсказуемости американского партнера»,— признал министр вооруженных сил Франции.

Эту тему Себастьен Лекорню продолжит обсуждать в среду, 12 марта на встрече в Париже с коллегами из Великобритании, Германии, Италии и Польши. Как заявил агентству AFP источник в окружении Лекорню, «ввиду недавнего решения США приостановить военную помощь Украине» министры обсудят «координацию действий в поддержку Киева», а также «перевооружение Европы, которое необходимо для гарантии европейской коллективной безопасности в долгосрочной перспективе».

Марафон встреч продолжится в субботу, 15 марта на втором саммите западной коалиции, которую формирует Кир Стармер. Напомним, что первая встреча в таком формате состоялась в Лондоне 2 марта. По ее итогам британский премьер рассказал, что участники — представители более дюжины стран, а также руководство ЕС и НАТО — согласились продолжать военную помощь Украине и увеличивать экономическое давление на Россию (см. “Ъ” от 3 марта).

Вся эта активность вызывает жесткую критику со стороны Москвы. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что милитаризация ЕС не останется без ответных мер. А глава МИД РФ Сергей Лавров 11 марта заявил, что планы насчет миротворцев на Украине — это отчаянная попытка «спасти от народного гнева остатки режима» Владимира Зеленского. Ранее министр называл проявлением «неоколониального мышления» инициативы Макрона и Стармера, поясняя, что они собираются «что-то там слепить на бумаге, Зеленскому объяснить, что он должен принять», а потом поехать к Дональду Трампу, «чтобы тот одобрил». «И все это будет потом предъявлено Владимиру Путину»,— возмущался министр, обвиняя европейских лидеров в попрании дипломатического этикета и норм приличия.

Николай Амелин