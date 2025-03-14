Bloomberg: США обсуждают с Россией возможное сотрудничество с «Газпромом»

США рассматривают перспективы возможного сотрудничества с компанией «Газпром» в международных проектах, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских и российских чиновников. По их словам, такой шаг может стать частью усилий по восстановлению отношений Вашингтона и Москвы, а также попыткой достичь мирного урегулирования конфликта на Украине.

По словам европейских собеседников, между российской и американской стороной уже состоялись предварительные контакты. Однако, отмечается, что пока неясно, кто именно ведет переговоры и вовлечена ли администрация президента США Дональда Трампа напрямую.

Источники, пожелавшие остаться анонимными, уточнили, что обсуждения находятся на ранней стадии и носят частный характер. Совместные американо-российские проекты могут касаться Азиатского и Европейского регионов, указывает Bloomberg

Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщало, что советники Дональда Трампа прорабатывают план смягчения санкций в отношении России, в том числе потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель. По данным Reuters, изменение санкционной политики Вашингтона зависит от согласия Москвы на прекращение огня. Смягчение ограничений против российского энергетического сектора Россия и США могут обсудить на следующей встрече, писали СМИ.

Подробнее — в материале «Ъ» «В очереди на снятие».