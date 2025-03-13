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Коммерсантъ FM
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обновлено 21:11

«Станет разочарованием»: Трамп о словах Путина про перемирие с Украиной. Главное

Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывания Владимира Путина о нюансах в возможном перемирии с Украиной. Он назвал их «многообещающими, но неполными». Также господин Трамп рассказал журналистам о ходе переговоров с украинской стороной и поделился видением будущего Гренландии.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

  • Конфликт продолжался бы еще долго. Мы вышли из тупика. Надеюсь, в этом есть смысл.
  • Согласие России на прекращение огня на Украине приведет к полному завершению конфликта.
  • США обсуждают с Украиной, какую территорию она сохранит, а какую потеряет.
  • В контексте урегулирования конфликта обсуждается вопрос будущего Запорожской АЭС.
  • Обсуждался вопрос членства Украины в НАТО, и все знают, каков ответ. Он известен уже 40 лет.
  • Спецпосланник Стив Уиткофф и другие представители США сейчас ведут очень серьезные дискуссии по Украине в России.
  • Комментарии Владимира Путина по Украине «многообещающие, но неполные».
  • Хотел бы встретиться и поговорить с Путиным.
  • Если Россия не согласится на временное прекращение огня, это станет большим разочарованием для мира.
  • Я не думаю, что Россия будет нападать на других союзников США, мы позаботимся о том, чтобы этого не произошло.
  • У США есть рычаги давления на Россию, но не хочу о них говорить в связи с позитивным ходом переговоров.
  • Думаю, присоединение Гренландии к США произойдет, это нужно для международной безопасности.

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