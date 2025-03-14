Сети в приоритете

«Россети» хотят пересмотреть компенсацию выпадающих доходов от льготного технологического присоединения (ТП). Приоритет при ТП, согласно инициативе, будут отдавать льготным категориям граждан и социально значимым объектам. Такое ранжирование потребителей может нарушить принципы недискриминационного доступа к услугам на передачу электроэнергии, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

«Россети» предложили приоритизировать потребителей в рамках присоединения к сетям — от льготной категории граждан и социально значимых объектов до остальных заявителей, которые будут подключаться в порядке очереди. Вопрос обсуждался на заседании экспертного совета под председательством первого зампреда комитета Госдумы по энергетике Валерия Селезнева 12 марта.

Как пояснил член правления «Россетей» Алексей Мольский, компания предлагает сохранить льготу в 1 тыс. руб. за кВт для социальной поддержки «первой группы потребителей»: ветеранов, инвалидов, многодетных семей. Вторая категория — такие социально значимые объекты, как больницы, детсады, школы, добавил он. Остальным потребителям, говорил топ-менеджер, предлагается ждать появления средств в тарифе на передачу, определенных регулятором, и присоединяться в порядке очереди. При этом «Россети» предлагают не накладывать на сетевые компании штрафные санкции.

По данным «Россетей», с 2009 по 2024 год выпадающие доходы компании на льготное ТП превысили 300 млрд руб. Основная часть затрат, указывают в госхолдинге, была профинансирована за счет кредитов и перераспределения средств с проектов надежности и развития сети. «В ряде сетевых компаний долговая нагрузка достигла критического уровня, и возможности дальнейшего привлечения кредитов исчерпаны»,— сообщили “Ъ” в «Россетях». По данным компании, наиболее сложная ситуация наблюдается в Сибири, на Северном Кавказе и Северо-Западе, где в этом году для исполнения обязательств по льготному ТП требуется более 50 млрд руб., но за счет тарифа и платы обеспечено около 5 млрд руб.

В «Россетях» напомнили “Ъ”, что инициировали пересмотр принципов компенсации выпадающих доходов от льготного ТП и предложили до их утверждения временно снизить ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков подключения (см. “Ъ” от 31 января). В компании отмечают, что разделения заявителей на специальные категории не предлагается. По словам представителя «Россетей», обсуждается в том числе использование адресных механизмов поддержки при льготном ТП, введение экономически обоснованной платы и приоритизация подключения к сетям с учетом интересов социально и стратегически значимых объектов.

В ФАС рассказали “Ъ”, что схожий механизм поддержки социально значимых объектов при ТП существует в сфере газоснабжения, где проводится бесплатная догазификация до границ участка граждан, СНТ, образовательных и медучреждений. В «Минэнерго» сообщили “Ъ”, что считают необходимым перейти к формированию решений регуляторов, исходя из планируемых к исполнению в календарном году обязательств по ТП и фактически заключаемых договоров, чтобы не допустить накопления обязательств компаний.

В «Сообществе потребителей энергии» отмечают, что обеспечивать достаточность финансирования льготного ТП следует не через «дополнительную сегрегацию» имеющих право на льготу и увеличение перекрестного субсидирования, а за счет роста эффективности затрат сетей и повышение ответственности предоставляющих льготы властей.

Льготное ТП, по сути, представляет собой перекрестное субсидирование между услугой по ТП и услугами по передаче электроэнергии, отмечает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. По его словам, попытки ввести ранжирование льготных потребителей по степени их социальной значимости нарушают принципы недискриминационного доступа, а формирование очереди на ТП содержит в себе коррупциогенный потенциал. Как отмечает аналитик, финансировать ТП физических лиц необходимо за счет институтов социальной поддержки, компенсирующих часть экономически обоснованных расходов на ТП за счет бюджетных средств.

Анна Тыбинь