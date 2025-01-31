К проводам тянут аванс

По данным “Ъ”, «Россети» (MOEX: FEES) предприняли новую попытку снизить бремя ответственности за льготное техприсоединение. Госхолдинг предлагает, чтобы регуляторы заранее учитывали стоимость услуги на основании заявок, а не оплачивали по факту. Сейчас эта разница часто не учитывается в тарифе. До тех пор госхолдинг просит ослабить меры административной ответственности за несоблюдение сроков подключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предложение перейти на тарифное авансирование услуг по льготному техприсоединению (ТП) потребителей глава «Россетей» Андрей Рюмин направил премьеру Михаилу Мишустину. Копия письма есть у “Ъ”.

Как указывает господин Рюмин, при установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии «нужно перейти от формирования плановых расходов по факту подключения к формированию тарифного источника на основании заключенных и планируемых к заключению договоров льготного ТП». Он также предлагает проводить корректировку в следующем периоде регулирования по фактическим значениям.

В пресс-службе правительства отказались комментировать служебную переписку. По данным “Ъ”, премьер поставил на письме визу: «Вопрос важный, ищите решение».

Плату за подключение устанавливают региональные регуляторы. Сейчас оплата электросетевым компаниям ведется по факту присоединения, разница с фактическими расходами должна включаться в тариф. Но региональные власти не всегда учитывают ее в необходимом объеме. Предложение «Россетей», по сути, заключается в том, чтобы регуляторы заранее учитывали стоимость услуг по подключению к электросетям на основании заявок потребителей.

«Действующие правила тарифного регулирования предполагают учет затрат на реализацию договоров льготного ТП на уровне средних фактических расходов предыдущих лет независимо от количества заключенных договоров. Это не позволяет компаниям "Россетей" сформировать плановые тарифные источники, необходимые для реализации льготного ТП»,— пишет Андрей Рюмин.

По оценкам «Россетей», с 2009 года на льготное ТП было направлено порядка 300 млрд руб., две трети были профинансированы за счет кредитов и перераспределения средств инвестпрограммы.

Как говорится в письме, в ряде компаний «Россетей» долговая нагрузка достигла критического уровня и возможности дальнейшего привлечения кредитов исчерпаны. Такая ситуация сложилась, например, в компании «Россети Сибирь» (см. “Ъ” от 27 января). По итогам 2024 года дефицит финансирования льготного ТП может составить до 60 млрд руб., что приведет к неисполнению около 100 тыс. договоров.

До момента пересмотра принципов и методологии компенсации выпадающих доходов «Россети» предлагают временно снизить ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков ТП. В частности, приостановить применение ст. 9.21 КоАП (предусматривает штрафы до 1 млн руб. для инфраструктурных монополий), а также ввести мораторий на применение договорной ответственности за нарушение сроков по ранее заключенным договорам.

В «Россетях» сообщили “Ъ”, что действующая методология компенсации выпадающих доходов от предоставления льгот предполагает учет затрат на основании расходов предыдущих лет независимо от числа заключенных договоров. При этом регуляторы не принимают во внимание задолженность по исполнению договоров льготного ТП. Существующая же в некоторых регионах практика направления на такие проекты амортизационных отчислений отвлекает средства от реновации и угрожает надежности энергоснабжения, а возможности по привлечению кредитов ограничены, отмечают в компании. В ФАС и Минэнерго “Ъ” не ответили.

Как поясняет директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим, принцип компенсации фактически понесенных расходов на льготное ТП заключается в том, что у сетевой организации есть возможность профинансировать 100% заявок льготных потребителей. При этом величина расходов на льготное ТП в отдельных случаях может составлять до 50% от амортизации. Направлять такой объем инвестиционного ресурса на ТП без угрозы для надежности электроснабжения, по его словам, возможно только за счет кредитов. По его словам, некоторые крупнейшие электросетевые компании в таких условиях попали в долговую спираль, что приводит к гарантированному срыву сроков подключения. Административное давление в таких условиях вряд ли будет эффективным, отмечает эксперт.

Татьяна Дятел