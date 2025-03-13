Песков о военной форме Путина: это сигнал решимости закончить бои под Курском

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин на совещание в Курске надел военную форму. Он назвал это сигналом «решимости» закончить бои в Курской области в скором времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kremlin.ru / Handout / Reuters Фото: Kremlin.ru / Handout / Reuters

«И операция, как было доложено вчера Путину, вошла в заключительную стадию, поэтому надеемся, что в самое ближайшее время мы уже сможем в этом плане вздохнуть спокойно»,— сказал господин Песков.

Накануне президент России прибыл в курский штаб в военной форме и заслушал доклад начальника Генштаба ВС России—первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова. На следующий день армия России освободила Суджу.

Подробнее о совещании — в материале «Победители не судят».