Санкциям оценивают влияние

Минпромторг проконсультировался с бизнесменами по поводу отмены антироссийских санкций, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, крупные компании получили от ведомства специальную анкету. В ней якобы содержатся вопросы на тему того, какие рестрикции сильнее всего повлияли на их хозяйственную деятельность. “Ъ FM” спросил у предпринимателей, снятия каких ограничений они хотели бы добиться в первую очередь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сейчас больше всего обременений касается сферы трансграничных платежей, говорит председатель комиссии по финансовым рынкам «Опоры России» Егор Диашов: «Для бизнеса сейчас весомыми санкционными факторами являются трансакционные издержки при переводе средств за границу. Это касается увеличения стоимости на импорт, добавляется примерно 10% к себестоимости продукции за счет увеличения затрат на оплату и переводы. И в первую очередь, конечно, бизнес смотрит в сторону того, чтобы эти издержки снизить».

На бизнесе также сказываются ограничения, связанные с импортом высокотехнологичных товаров, считает глава комитета по внешнеэкономической деятельности организации «Деловая Россия» Анна Фомичева: «Бизнесу нужно, чтобы телекоммуникационное, серверное оборудование поставлялось в нашу страну не только по параллельному импорту, потому что импортозамещение — это прекрасно, но оно еще не сработало в достаточной степени. Втридорога покупать оборудование, чипы очень сильно надоело. Хочется, чтобы стало меньше промежуточных звеньев в доставке очень необходимых нашей стране товаров».

Информация о консультациях Минпромторга с российскими бизнесменами появилась во время визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Сегодня, 13 марта, как ожидается, американский чиновник должен встретиться с Владимиром Путиным. Прежде всего, Кремль попросит снять ограничения с компаний, которые работают в стратегически важных сферах, уверен партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук:

«Энергетический и финансовый сектора являются одними из самых таргетируемых с точки зрения американской санкционной политики. Целью санкций было, с одной стороны, лишить Россию доходов, большая часть из которых поступает именно из энергетики, с другой, отрезать РФ от мирового финансового рынка.

И наша страна заинтересована в том, чтобы именно по отношению к этим двум отраслям в первую очередь снимались санкции. На мой взгляд, эта тема и будет предметом переговоров между Россией и США. Для снятия американских ограничений нужна воля со стороны президента Дональда Трампа. Это можно сделать посредством отмены указов, которыми эти санкции введены, либо делистинга конкретных компаний, которые были включены в санкционные списки. Во втором случае ограничения снимает OFAC, американский регулятор. При этом, если потребуется, скорректировать, скажем так, контрсанкционное регулирование со стороны России будет достаточно легко».

В начале марта агентство Reuters сообщило, что Белый дом изучает планы смягчения санкций. Однако недавно Дональд Трамп заявил, что Москва должна поддержать 30-дневное прекращение огня, которое США и Украина согласовали на переговорах в Саудовской Аравии. В противном случае американский лидер «нанесет финансовый удар по России».

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Никита Путятин