Ограничения на перепутье

Белый дом выступил против борьбы с российским теневым флотом. Как выяснил Bloomberg, страны G7 рассматривали возможность создать «оперативную группу», которая следила бы за исполнением санкций, но американцы выступили против. Представители Соединенных Штатов также настаивали на смягчении риторики в отношении России и не использовании слова «санкции». На выходных Минфин США начал изучать возможности снятия ограничений с российской нефтегазовой отрасли максимально быстро после заключения сделки по Украине. А ранее смягчение санкций обсудили Американская торговая палата и Российский союз промышленников и предпринимателей. Планируется, что об итогах переговоров сообщат президенту США Дональду Трампу перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным. Впрочем, 7 марта на фоне продвижения российских войск в Курской области, Трамп пригрозил Москве новыми санкциями и пошлинами. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На снятие санкций российские эксперты и игроки рынка надеются, но не ждут. На таких настроениях с начала года курс рубля укрепился более чем на 12%, а индекс Мосбиржи практически достиг отметки в 3300 пунктов. Заявления Трампа могли в моменте поколебать геополитический оптимизм, но в долгосрочной перспективе возвращение иностранных компаний кажется реальным, замечает эксперт по энергетике Кирилл Родионов: «Сейчас цель администрации Дональда Трампа — усадить обе стороны конфликта за стол переговоров.

Но вторая половина 2020-х будет периодом снятия санкций США в отношении энергосектора. Здесь геополитический фактор подтолкнет к тому, что США будут снимать наиболее чувствительные ограничения в отношении России. Сюда в частности относится вывод из SDN-листа операторов крупнейших СПГ-проектов России. НОВАТЭК, в частности, сможет реанимировать свой проект "Арктик СПГ 2"».

Есть мнения, что смягчать санкции в энергетическом секторе США не выгодно. Впрочем, некоторые американские игроки так и не ушли с российского рынка, а сам Трамп говорил, что готов покупать ресурсы в России. Вернуться компании, вероятно, рассчитывали, но сделать это в числе первых вряд ли получится, считает старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович: «Нефтяной компании нужны гарантии, что деньги, которые она вложит, не будут потеряны, не будет пересмотра санкций в обратную сторону. Поэтому нефтяные компании будут ждать каких-то более твердых сигналов по сравнению с компаниями, которые занимаются потребительским сегментом бизнеса. Плюс еще есть момент, связанный с судами. Есть активы, которые были просто-напросто, арестованы, переданы под управление соответствующих правительств. Нужно предварительное согласование на уровне компаний».

Идущий с середины февраля разговор о возвращении брендов в потребсегменте со стороны запада подтверждался только источниками Financial Times: местные менеджеры отмечали, что лавины желающих нет, но компании стали «прощупывать дно». Минпромторг обещает снизить пошлины, если снимут санкции, а в Госдуме наоборот призывают их повысить. Но оставаться прежними условия сотрудничества точно не должны, говорит сопредседатель организации «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян: «Целый ряд товаров промышленного назначения, которые удалось импортозаместить в очень хороших объемах, в случае снятия санкций снова подвергнется определенной конкуренции.

И, конечно, не хотелось бы, чтобы все эти огромные усилия оказались прахом только лишь в угоду налаживанию прежних торговых отношений. Нам не хотелось бы прежних, нам хотелось бы равноправных торговых отношений».

Судя по всему, наводить мосты уже начали РСПП и Американская торговая палата: их претенденты на первые отмены ограничений: гражданская авиация, нефтегазовый сервис и обслуживание судов. Кроме того, американскому президенту собираются предложить вернуть банки РФ в систему SWIFT и нормализовать расчеты. Достаточно ли этого бизнесу?

Точно нет, предупреждает вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова: «Практически разорваны очень многие взаимоотношения. Да, бизнес никогда не рубил все связи окончательно вслед за политиками, но все равно очень много проектов, которые были и сформированы, и по которым шли серьезные переговоры, либо заморожены, либо от них отказались. Переговоры будут непростыми, и здесь очень позитивный сигнал только с точки зрения того, что они начались».

Дальнейшие действия Трампа в отношении России не могут предсказать даже инсайдеры зарубежных СМИ. The Guardian пишет, что президент «твердо намерен2 исполнить угрозы о новых санкциях, которые будут страшнее байденовских, а Reuters рассказывает о шагах Белого дома по смягчению политики.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева, Анжела Гаплевская