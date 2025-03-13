Ушаков: встреча Путина и Уиткоффа пройдет в закрытом формате

Встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом пройдет сегодня вечером в закрытом формате. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Начало встречи Уиткоффа с президентом Владимиром Путиным будет сегодня вечером в закрытом формате»,— cказал Юрий Ушаков «Известиям». По информации спецкорреспондента «Ъ» Андрея Колесникова, встреча со Стивом Уиткоффом пройдет в первом корпусе Кремля после переговоров Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Стив Уиткофф прибыл в Москву утром 13 марта, его визит накануне анонсировал Белый дом. Юрий Ушаков заявил, что стороны условились о «закрытом характере» подобных контактов. Дональд Трамп говорил, что представители его администрации посетят Москву, чтобы обсудить предложение о 30-дневном прекращении огня, на которое согласилась Украина.

Лусине Баласян