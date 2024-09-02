Умар Кремлев вживается в «Рольф»

Государство начинает реализовывать изъятые у прежних собственников активы. Один из крупнейших в РФ дилерских холдингов — «Рольф» — перешел от РФ к Умару Кремлеву. Связанная с ним структура уже могла заложить права по договору купли-продажи активов, стоимость которых оценивается в 30-40 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Умар Кремлев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Умар Кремлев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев стал владельцем дилерского холдинга «Рольф», сообщила компания во вторник. В «Рольфе» отметили, что новый стратегический инвестор намерен вывести бизнес на федеральный уровень, расширить спектр деятельности компании, фокусируясь на повышении эффективности и привлечении новых партнеров и клиентов. Дополнительных комментариев в «Рольфе» не предоставили.

«Рольф» основан в 1991 году. Портфель, по собственным данным, включает 32 бренда, в том числе Audi, BAIC, BMW, Chery, Haval и т. д. Сеть насчитывает 51 салон и три центра по продаже машин с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге. По данным «АвтоБизнесРевю», по итогам 2023 года «Рольф» был четвертым в рейтинге дилеров по продаже новых автомобилей (28,73 тыс. штук) и первым по реализации машин с пробегом (102,22 тыс. штук). Выручка «Рольфа» в 2023 году выросла на 39,84%, до 323,85 млрд руб., прибыль сократилась в 2,5 раза, до 5,2 млрд руб., сказано в отчетности.

В декабре 2023 года активы «Рольфа» по указу президента РФ Владимира Путина были переданы во временное управление Росимущества. Этому предшествовало возбуждение уголовного дела в отношении основателя холдинга Сергея Петрова и топ-менеджеров по обвинению в незаконном выводе денежных средств за рубеж. В феврале 2024 года Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций АО «Рольф» и долей в ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», ООО «Рольф Тех» как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. В июле Санкт-Петербургский городской суд оставил решение без изменений. Господин Петров, позицию которого приводит Reuters, говорил, что государственное управление могло быть введено в интересах «одной из структур».

В ЕГРЮЛ владельцы указанных компаний «Рольфа» не раскрываются.

Но в СПАРК есть сведения, что в конце июля—начале августа собственником «Рольф Моторс», «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф Тех» стала РФ. В Росимуществе комментарии не предоставили.

О возможном интересе Умара Кремлева к «Рольфу» стало известно этой весной, когда гендиректором АО «Рольф» стал бизнес-партнер господина Кремлева Роман Антонов.

В июне Умар Кремлев подтверждал “Ъ” намерение приобрести «Рольф». «Ждем, когда будет сделана государством оценка бизнеса полностью, и после будем уже приобретать»,— говорил он (см. “Ъ” от 17 июня). По данным СПАРК, в конце августа АО «Автотех», которое также возглавляет Роман Антонов, заложило права по договору купли-продажи долей и акций неназванных компаний от 27 августа 2024 года. Держатель залога в сообщении не раскрывается.

В конце 2021 года, когда планировалась продажа «Рольфа» группе «Ключавто», источники “Ъ” говорили, что бизнес дилера обычно оценивается в три EBITDA. По этому мультипликатору и исходя из скорректированной EBITDA в отчете «Рольфа» за 2023 год сделку можно оценить в 40,3 млрд руб. Собеседник “Ъ” на рынке слышал, что «Рольф» мог оцениваться примерно в 30 млрд руб. с учетом долга. На конец 2023 года чистый долг «Рольфа» был 25,8 млрд руб.

Юрист Forward Legal Егор Владимиров говорит, что сделка по продаже «Рольфа», скорее всего, произошла вне конкурсного порядка.

Обычно приватизация государственного имущества требует проведения конкурса или аукциона, но на доли в структурах «Рольфа» эти нормы, видимо, не распространялись, отмечает он. Партнер NSP Арам Григорян указывает, что активы «Рольфа» до сих пор числятся в перечне имущества, переданного во временное управление Росимущества по указу президента. Вскоре это имущество должно быть исключено из указа, следовательно, сделка с Умаром Кремлевым должна быть согласована на уровне президента РФ, поясняет юрист.

Сергей Удалов из «Автостата» говорит, что «Рольф» всегда отличала хорошо работающая команда, умеющая подстраиваться под изменения, и с точки зрения управления новый владелец может ничего не менять.

А фокус на рынке Москвы, по его словам, позволял концентрироваться на крупнейшем по спросу на новые автомобили регионе с наиболее обеспеченными покупателями. При планировании экспансии в регионы, продолжает эксперт, важно не допустить ухудшения управления. Это, по его словам, также может потребовать расширения портфеля за счет марки Lada.

В июле продажи новых автомобилей выросли на 9,5% к июню и на 42,4% год к году, до 136,2 тыс. машин (см. “Ъ” от 6 августа). В январе—июле реализация увеличилась на 72%, до 855,6 тыс. машин. Более 28% продаж за семь месяцев пришлось на марку Lada, китайские Haval, Chery и Geely заняли по 11,4%, 10% и 9,6% соответственно. По словам Сергея Удалова, экономика дилеров в целом сильно зависит от рыночной конъюнктуры. Благоприятное время — дефицит и резкий рост цен, отмечает он.

Анатолий Костырев

Крупнейшие дилеры по объему продаж новых автомобилей в 2023 году Выйти из полноэкранного режима Место Компания Объем продаж (шт.) Изменение к 2022 году (%) 1 «Мейджор» 41000 64 2 «Автомир» 36000 29 3 «Ключавто» 29835 60 4 «Рольф» 28739 13 5 «Агат» 27000 83 6 «Авилон» 20704 70 7 «Лада-Сервис» 19800 47 8 «КорсГрупп» 18961 87 9 «ТрансТехСервис» 17092 38 10 «Форвард Авто» 14849 89 Открыть в новом окне Источник: «АвтоБизнесРевю».