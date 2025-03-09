SOHR: количество убитых гражданских в ходе столкновений в Сирии достигло 830

Сирийская обсерватория по наблюдению за правами человека (SOHR) сообщила, что за два дня в результате столкновений сил безопасности новых властей и сторонников свергнутого президента Башара Асада погибли 830 мирных жителей. Гражданские были казнены, заявляет обсерватория. Общее число погибших, как гражданских, так и военнослужащих, достигло 1311 человек.

«SOHR направила срочный призыв к властям Сирии в Дамаске с требованием привлечь к ответственности сотрудников безопасности и обороны, которые совершили полевые казни. Мы считаем, что безнаказанность способствует повторению преступлений в будущем, что угрожает политической и общественной стабильности в Сирии после падения режима Асада»,— сообщает организация. Также среди погибших 231 представитель правительственных сил безопасности и 250 алавитов.

Бои в Сирии начались в западной провинции Латакия, оплоте алавитского меньшинства, из которого происходит семья Башара Асада. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) назвал кровопролитие «ожидаемой проблемой» и заявил, что страна успешно преодолела политический кризис.

Подробности — в материале «Ъ» «Сирия миром не вышла».