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Коммерсантъ FM
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SOHR: количество убитых гражданских в ходе столкновений в Сирии достигло 830

Сирийская обсерватория по наблюдению за правами человека (SOHR) сообщила, что за два дня в результате столкновений сил безопасности новых властей и сторонников свергнутого президента Башара Асада погибли 830 мирных жителей. Гражданские были казнены, заявляет обсерватория. Общее число погибших, как гражданских, так и военнослужащих, достигло 1311 человек.

«SOHR направила срочный призыв к властям Сирии в Дамаске с требованием привлечь к ответственности сотрудников безопасности и обороны, которые совершили полевые казни. Мы считаем, что безнаказанность способствует повторению преступлений в будущем, что угрожает политической и общественной стабильности в Сирии после падения режима Асада»,— сообщает организация. Также среди погибших 231 представитель правительственных сил безопасности и 250 алавитов.

Бои в Сирии начались в западной провинции Латакия, оплоте алавитского меньшинства, из которого происходит семья Башара Асада. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) назвал кровопролитие «ожидаемой проблемой» и заявил, что страна успешно преодолела политический кризис.

Подробности — в материале «Ъ» «Сирия миром не вышла».

Фотогалерея

Столкновения в Сирии

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Бойцы сирийских сил безопасности в районе Латакии

Бойцы сирийских сил безопасности в районе Латакии

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Похороны четырех сотрудников сирийских сил безопасности, погибших в столкновениях с алавитами, в деревне Аль-Джанудия, к западу от Идлиба

Похороны четырех сотрудников сирийских сил безопасности, погибших в столкновениях с алавитами, в деревне Аль-Джанудия, к западу от Идлиба

Фото: Omar Albam / AP

Женщины оплакивают погибших

Женщины оплакивают погибших

Фото: Omar Albam / AP

Траурная процессия на улицах Аль-Джанудии

Траурная процессия на улицах Аль-Джанудии

Фото: Omar Albam / AP

Сирийские силы безопасности направляются в район столкновений в Латакии

Сирийские силы безопасности направляются в район столкновений в Латакии

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Пожарные тушат огонь в районе столкновений в Латакии

Пожарные тушат огонь в районе столкновений в Латакии

Фото: The White Helmets / Handout / Reuters

Сирийские силы безопасности направляются в Латакию, где произошли столкновения с отрядами алавитов

Сирийские силы безопасности направляются в Латакию, где произошли столкновения с отрядами алавитов

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Столкновения стали самым кровопролитным противостоянием со времен гражданской войны

Столкновения стали самым кровопролитным противостоянием со времен гражданской войны

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Вид с дрона на жилые кварталы в Латакии во время столкновений

Вид с дрона на жилые кварталы в Латакии во время столкновений

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Сотрудники сирийских сил безопасности проверяют автомобиль

Сотрудники сирийских сил безопасности проверяют автомобиль

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Подкрепление сирийских сил безопасности в Латакии

Подкрепление сирийских сил безопасности в Латакии

Фото: Omar Albam / AP

Похороны погибшей в столкновениях в Сирии. Всего погибло более 1 тыс. человек, включая 125 представителей правительственных сил и 148 членов алавитских вооруженных формирований

Похороны погибшей в столкновениях в Сирии. Всего погибло более 1 тыс. человек, включая 125 представителей правительственных сил и 148 членов алавитских вооруженных формирований

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Похороны погибших мирных жителей в столкновениях в Латакии

Похороны погибших мирных жителей в столкновениях в Латакии

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что столкновения на западе страны со сторонниками бывшего президента Башара Асада были «ожидаемой проблемой»

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что столкновения на западе страны со сторонниками бывшего президента Башара Асада были «ожидаемой проблемой»

Фото: Social Media / Reuters

Акция протеста в Дамаске против насилия

Акция протеста в Дамаске против насилия

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Акция протеста в Дамаске против насилия

Акция протеста в Дамаске против насилия

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

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Бойцы сирийских сил безопасности в районе Латакии

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Похороны четырех сотрудников сирийских сил безопасности, погибших в столкновениях с алавитами, в деревне Аль-Джанудия, к западу от Идлиба

Фото: Omar Albam / AP

Женщины оплакивают погибших

Фото: Omar Albam / AP

Траурная процессия на улицах Аль-Джанудии

Фото: Omar Albam / AP

Сирийские силы безопасности направляются в район столкновений в Латакии

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Пожарные тушат огонь в районе столкновений в Латакии

Фото: The White Helmets / Handout / Reuters

Сирийские силы безопасности направляются в Латакию, где произошли столкновения с отрядами алавитов

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Столкновения стали самым кровопролитным противостоянием со времен гражданской войны

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Вид с дрона на жилые кварталы в Латакии во время столкновений

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Сотрудники сирийских сил безопасности проверяют автомобиль

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Подкрепление сирийских сил безопасности в Латакии

Фото: Omar Albam / AP

Похороны погибшей в столкновениях в Сирии. Всего погибло более 1 тыс. человек, включая 125 представителей правительственных сил и 148 членов алавитских вооруженных формирований

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Похороны погибших мирных жителей в столкновениях в Латакии

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что столкновения на западе страны со сторонниками бывшего президента Башара Асада были «ожидаемой проблемой»

Фото: Social Media / Reuters

Акция протеста в Дамаске против насилия

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Акция протеста в Дамаске против насилия

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

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