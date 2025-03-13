Ушаков назвал поспешным предложение о 30-дневном перемирии на Украине

Предложение США о 30-дневном прекращении огня на Украине поспешное, его необходимо доработать с учетом интересов России, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. По итогам переговоров в Джидде с США Украина согласилась на перемирие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Документ, мне кажется, имеет поспешный характер. Надо будет поработать, подумать и учитывать и нашу позицию тоже. Там изложен только украинский подход»,— сказал Юрий Ушаков журналистам.

До этого господин Ушаков подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта, а не во временном прекращении огня. Перемирие станет передышкой для украинской армии, заявил помощник российского президента. При этом он подчеркнул, что официальную позицию Москвы сформулирует Владимир Путин.

По итогам состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров Украина приняла предложение США о прекращении огня на 30 дней с возможностью продления. Вашингтон обещал передать это предложение Москве по «различным каналам». 12 марта Юрий Ушаков созвонился с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолцом. 13 марта в Москву прибыл спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Подробнее о развитии ситуации — в материале «Ъ» «Март. Мир. Трамп».

Лусине Баласян