Путин и Лукашенко встретились в Кремле

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Большом Кремлевском дворце. В начале встречи господин Путин назвал отношения стран братскими «в прямом смысле слова» и подчеркнул, что подобное сотрудничество — пример для многих других государств. Александр Лукашенко с ним согласился и отметил, что отношения Минска и Москвы «вышли на очень высокий уровень».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Очень приятно, что вы свой первый визит после переизбрания в качестве президента Белоруссии решили навести именно в Россию. Собственно говоря, это понятно: мне кажется, потому что именно между Россией и Белоруссией особые отношения — союзнические, братские»,— сказал Владимир Путин.

«У нас и сегодня строятся отношения таким образом, что они могли бы быть примером для отношений между многими другими странами и в сфере экономики, и в сфере обеспечения безопасности государств, и нашего сотрудничества на международной арене»,— подчеркнул российский президент. Владимир Путин напомнил, что ждет белорусского коллегу с визитом 9 мая, а до этого — на форуме в Волгограде.

Ожидается, что президенты обсудят двусторонее сотрудничество и международные вопросы. После беседы лидеров один на один состоятся российско-белорусские переговоры в формате официального завтрака. Планируется подписание документов и пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Лусине Баласян