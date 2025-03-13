е-Neva не потянула

Электрический кроссовер e-Neva, созданием которого занимался концерн ВКО «Алмаз-Антей», не будет, как планировалось, запущен в производство в 2026 году на бывшем заводе Toyota. По данным собеседников “Ъ”, проект заморожен, разработка не получила финансирования, а в условиях «перегрузки основными задачами» электрический кроссовер — не приоритет для военного предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Проект электрического кроссовера е-Neva разработки концерна ВКО «Алмаз-Антей», который планировалось поставить на конвейер бывшего завода Toyota в Шушарах в 2026 году, заморожен, рассказали “Ъ” три источника в отрасли. Изначально концерн взялся за разработку электромобиля, рассказывает один из собеседников “Ъ”, чтобы нарастить долю гражданской продукции в соответствии с поручениями российских властей. Однако сейчас у «Алмаз-Антея», другие приоритеты, добавляет он. О том, что концерн «перегружен основными задачами», сообщал в прошлом году и первый вице-премьер Денис Мантуров, хотя и отмечал, что «Алмаз-Антей» продолжает разработку е-Neva и планы по серийному производству в 2026 году пока в силе. В «Алмаз-Антее» от комментариев отказались.

По словам одного из источников “Ъ”, сейчас у концерна нет ни собственных средств, ни компетенций для реализации такого проекта.

Другой собеседник “Ъ” напоминает, что бывший завод Toyota перешел под управление «Алмаз-Антея» в апреле 2023 года, однако сделка по передаче актива так и не состоялась. Завод остался за подведомственным Минпромторгу ФГУП НАМИ. Несколько собеседников “Ъ” отмечают, что в «Алмаз-Антее» просили финансирования, но получили отказ.

На заводе в Шушарах, согласно обнародованным властями данным, планируется выпуск новой линейки автомобилей бизнес-класса под брендом Aurus совместно с неким партнером. Переговоры велись с китайской Hongqi, уточняет источник “Ъ”. «Когда завод отдали под проекты "Ауруса", все разработки по e-Neva окончательно схлопнулись»,— отмечает собеседник. Третий источник “Ъ”, знакомый с производственными планами завода, подтверждает, что никаких работ по электрокроссоверу е-Neva на площадке не ведется. Еще один собеседник напоминает, что сейчас концерн сосредоточился на другом гражданском проекте — производстве грузовиков БАЗ на бывшей площадке по выпуску тягачей MAN и Scania в Санкт-Петербурге.

В Минпромторге сообщили “Ъ”, что электрокроссовер e-Neva пока находится на стадии концепта.

«В случае более глубокой проработки возможностей его выхода на индустриальную стадию Минпромторг готов рассмотреть варианты дальнейшего развития проекта, в том числе в части подбора производственной площадки»,— отметили в министерстве.

О проекте электромобиля e-Neva стало известно в 2021 году. Разработка велась специалистами Обуховского завода (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей»). Электромобиль представлял собой электрический кроссовер длиной 4,5 м, максимальная скорость — 197 км в час, заявленный пробег на одном заряде — 463 км. В 2022 году электрокроссовер презентовали господину Мантурову, а в 2023 году —Владимиру Путину. «Я понимаю, что многое надо сделать. Но не бросайте»,— цитировало тогда «РИА Новости» президента РФ.

Аналитики и участники авторынка, опрошенные “Ъ”, в целом считают, что сейчас не лучшее время для выхода на рынок с собственным электромобилем. Один из источников “Ъ” приводит в пример низкие продажи e-Largus. По данным «Автостата», за январь—февраль продажи электромобилей упали на 63%, до 1,27 тыс. штук, тогда как весь авторынок — на 9,3%, до 167,11 тыс. штук (см. “Ъ” от 11 марта). «Покупатель не готов приобретать сейчас электромобили в массовом порядке по цене от 3 млн руб., а e-Neva получилась бы дорогой: под нее нет компонентной базы»,— говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. В 2023 году обсуждалась возможность привлечения к проекту индустриального партнера, говорил Денис Мантуров. Но, по данным “Ъ”, сотрудничество не состоялось. В 2025 году аналитики ждут падения рынка электромобилей в РФ на 30–40%.

Наталия Мирошниченко