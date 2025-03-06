S7 поставила на паузу строительство завода в Петербурге

Компания «Центр разработок С7» (входит в группу S7) заморозил проект возведения предприятия в Санкт-Петербурге, где панировалось выпускать детали для газотурбинных двигателей, включая импортные. О приостановке строительства пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом реализации проекта.

Компания планировала приступить к работам в текущем году. Территорией для размещения завода была выбрана площадка «Парнас» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург».

«Центр разработок С7» намерен был возвести производственный комплекс на территории площадью 2 га. Сам объект занял бы 6100 кв. метров, административное здание — 1800 кв. метров. На запуск завода потребовалось бы до 7,5 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на петербургском заводе Росатома в рамках «пилота» внедрят проект роботизации.

Татьяна Титаева