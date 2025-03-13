ВТБ раскрыл детали интеграции дочерних банков

БМ-банк планируется присоединить к ВТБ (MOEX: VTBR) до середины 2026 года. Об этом на встрече с журналистами заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, ранее проведенное присоединение банка «ФК Открытие» к БМ-банку (в конце 2024 года), а не напрямую к ВТБ было связано с «непростым процессом принятия законопроекта», по которому банк, владеющий 100% дочерней организации, может присоединить ее, не выставляя оферту миноритарным акционерам.

При этом все розничные кредиты и депозиты, которые можно было передать из банка «ФК Открытие» в ВТБ, перешли на баланс последнего, отметил господин Пьянов. В БМ-банк перешли депозиты «молчунов» банка «ФК Открытие», с которыми не удалось связаться и подписать необходимые документы для перевода их вкладов в ВТБ, а также кредиты, оформленные нестандартным образом, которые не удалось объединить в пулы. «Среди кредитов физлиц, переданных из банка "Открытие" в БМ-банк, оказалась ипотека в нестандартных валютах, отдельные кредиты, которые остались еще от Номос-банка, БИН-банка и банка "Петрокоммерц"»,— пояснил топ-менеджер.

«РНКБ и Почта-банк, решение по которым принималось позже, когда соответствующий закон уже был принят, будут присоединены напрямую к ВТБ»,— заявил господин Пьянов. В апреле будет проведено внеочередное собрание акционеров в заочной форме по вопросу присоединения РНКБ (окончание приема бюллетеней 15 апреля). Завершить его присоединение планируется в июне 2025 года. Окончательная интеграция Почта-банк ожидается в мае 2026 года.

О расширении банка читайте в материале «ВТБ трансформируется в Иране».

Максим Буйлов