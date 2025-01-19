ВТБ трансформируется в Иране

ВТБ (MOEX: VTBR) рассчитывает до конца 2025 года трансформировать свое иранское представительство в филиал. Такое решение принято на фоне усиления стратегического партнерства двух стран. На первом этапе филиал будет обслуживать внешнеэкономическую деятельность российских и иранских компаний, а также предоставлять востребованные на иранском направлении банковские продукты и расчетные механизмы. По мнению экспертов, вслед за ВТБ на иранский рынок могут выйти и другие компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / AFP Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / AFP

О намерении ВТБ преобразовать представительство в Иране (открыто в мае 2023 года) в филиал сообщил президент ВТБ Андрей Костин 17 января. В пятницу же президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.

Еще в июне 2023 года таких планов у ВТБ не было. «В Иране мы не собираемся банк открывать. Мы открыли представительство, там работают два человека. Это скорее такая информационно-контактная точка, куда могут приходить разные запросы»,— рассказывал Андрей Костин в интервью Reuters.

Решение (о преобразовании представительства в Иране в филиал) принято, учитывая перспективы развития торгово-экономических отношений России и Ирана, а также заинтересованность бизнеса в получении банковских услуг на территории республики, пояснили в ВТБ. Это будет первый филиал российского банка в Иране. Непосредственное открытие филиала возможно после согласования с иранским финансовым регулятором, которое ВТБ рассчитывает получить до конца года. Решение уже принципиально согласовано с ЦБ.

На первом этапе ВТБ планирует, что филиал будет обслуживать внешнеэкономическую деятельность российских и иранских компаний, а также предоставлять востребованные на иранском направлении банковские продукты и расчетные механизмы — расчеты в национальных валютах и торгово-экспортное финансирование.

«Структура филиала и численность сотрудников будут формироваться с учетом потребностей бизнеса и иранского законодательства»,— уточнили в банке.

У ВТБ уже имеется опыт взаимодействия с исламскими странами. В частности, ВТБ приобрел 19% в катарском CQUR Bank LLC, зарегистрированном в 2019 году, также с мая 2009 года открыл свое представительство в Дубае (ОАЭ).

Для открытия филиала банка в Иране требуется от шести месяцев до года, оценивает директор «Единых банковских технологий», сертифицированный шариатский советник и аудитор от AAOIFI Абдуворис Каландаров. «Говоря о филиале ВТБ в Иране, я полагаю, что это будет аналогично Китаю,— отмечает он.— Вряд ли ВТБ будет работать с гражданами Ирана как полноценный местный банк». Впрочем, по словам господина Костина, ВТБ уже работает над внедрением карт для возможности расчетов на территории Ирана.

Взаимодействие стран активизировалось несколько лет назад. Согласно официальным данным, в 2023 году объем двусторонней торговли России и Ирана превысил $4 млрд, а по итогам девяти месяцев 2024 года — $3,3 млрд (рост на 14,7%). Доля национальных валют во взаиморасчетах превышает 96%. Этому способствовало подписанное 25 декабря 2023 года соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Исламской Республикой Иран. В Иране действуют фактически заградительные пошлины на ввоз аналогов производящейся в стране продукции, но благодаря соглашению этот барьер постепенно будет устранен. По данным Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС), основными товарами, которыми торгуют Россия и Иран, являются продукты питания, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, машины и оборудование, а также продукция химической промышленности.

Учитывая высокую степень интеграции финансовых систем двух стран — завершение интеграции платежных систем «Мир» и Shetab,— открытие филиала банка ВТБ в Иране может стать важным шагом на пути к более тесному экономическому сотрудничеству, локомотивом для других российских компаний, желающих зайти на иранский рынок, что, в свою очередь, открывает возможности для укрепления позиций России в регионе, уверены эксперты.

Ольга Базутова