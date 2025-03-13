Британцы идут за парой

В этот уикенд в Мельбурне стартует очередной, уже 76-й по счету чемпионат мира «Формулы-1». После прошлогоднего чемпионата, порадовавшего бескомпромиссной борьбой за победу и в личном зачете, и в Кубке конструкторов, болельщики наверняка надеются на продолжение банкета. Однако предсезонные тесты намекают на то, что существует риск превращения чемпионата в бенефис одной команды — McLaren. Другое дело, что и прошлый сезон начинался с привычной уже гегемонии Red Bull, но к середине чемпионата от нее не осталось и следа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пилот McLaren Оскар Пиастри на пит-стопе во время предсезонных тестов в Бахрейне (февраль 2025 года)

Фото: Darko Bandic / AP Пилот McLaren Оскар Пиастри на пит-стопе во время предсезонных тестов в Бахрейне (февраль 2025 года)

Фото: Darko Bandic / AP

Уже в пятницу, 14 марта, в Мельбурне пройдут первые свободные заезды открывающего 76-й чемпионат «Формулы-1» Гран-при Австралии. В субботу пройдет квалификация, первая гонка сезона — в воскресенье. Как и год назад, первенство будет состоять из 24 этапов (6 из них будут включать еще и спринтерские гонки). Не изменились и места проведения этапов. Последний из них пройдет 7 декабря в Абу-Даби.

Старт первенства предполагает упражнения в таком неблагодарном занятии, как прогнозы на победу. На первый взгляд применительно к нынешнему чемпионату тут нет ничего сложного. В прошлом сезоне, точнее, на протяжении большей его части быстрейшая машина была у McLaren. Именно британская команда выиграла Кубок конструкторов. А то, что ее лидер Ландо Норрис упустил личный титул, уступив его Максу Ферстаппену, Red Bull которого был не так быстр, как в прежние годы (машина голландца была даже не второй, а третьей по скорости), легко объяснить недостатком специфического опыта у молодого британца.

С тех пор прошло всего несколько месяцев. Технический регламент серии остался прежним (да и в спортивном изменений почти нет, разве что стоит отметить отмену начисления бонусного очка за самый быстрый круг), McLaren медленнее точно не стал, а у Норриса было время сделать выводы из своих ошибок (хотя у McLaren есть и не менее быстрый Оскар Пиастри) и показывать более стабильные результаты.

Иными словами, нет причин, по которым McLaren в этом году не сможет забрать оба титула. Тем более что, как показали предсезонные тесты, именно у британцев по-прежнему самая быстрая машина.

Да, нельзя не отметить, что эти самые заезды были не слишком информативными. Команды провели всего несколько тестовых дней в Бахрейне. Там было необычно прохладно для конца февраля (всего-то 16 градусов), что помешало провести полноценные проверки техники. К тому же на тестах команды катаются с разным уровнем топлива, на разной резине, с непонятно какими настройками силовых установок. Тем не менее специалисты, работающие на официальный сайт «Формулы-1», привели результаты, показанные командами, к некоему единому знаменателю (методология не раскрывается) и на их основе спрогнозировали скорость команд в Мельбурне.

Получилось, что в гоночном режиме быстрее всех будет именно McLaren. Причем отрыв от основных конкурентов предполагается очень солидный: Red Bull, Ferrari и Mercedes должны быть медленнее на 0,3–0,6 сек. на круге. И если подсчеты верны, если тем более окажется, что справедливы они не только для весьма специфичного Мельбурна, но и для других трасс, то для зрителей все печально. Есть риск, что повторится история, скажем, 2022 и 2023 годов, когда Макс Ферстаппен гонялся в своей лиге, а все остальные — в какой-то другой, классом пониже.

Но все же есть надежда на то, что в предсезонные подсчеты закралась ошибка, что другие команды просто еще не показали своего потенциала. Взять, к примеру, Ferrari. «Скудерия» и в прошлом году была, пусть и не всегда, очень быстра и вообще-то даже имела шанс выиграть Кубок конструкторов. В этом сезоне Ferrari вдобавок к уже наработанному потенциалу получила усиление в лице семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Он устал ждать, когда наконец Mercedes снова сумеет сделать чемпионскую машину, и перебрался в Италию. Пока вроде бы получается, что не прогадал. По крайней мере Mercedes сейчас не дает оснований надеяться на то, что он вернулся на прежний уровень.

Цель у Хэмилтона одна — выиграть восьмой чемпионат и стать по этому показателю уже бесспорным лидером (пока по количеству титулов Хэмилтон делит первое место с Михаэлем Шумахером). У него совсем немного времени на то, чтобы свою мечту осуществить. Ему уже 40 лет, в прошлом сезоне он часто оказывался медленнее напарника по Mercedes Джорджа Расселла, и, как бы ни хотелось верить в вечную молодость, годы берут свое (в новом сезоне Хэмилтону, очевидно, придется доказывать, что он лучше напарника по «Скудерии» Шарля Леклера, прежде чем команда сделает ставку именно на него). Сам британец говорит, что ему жуть как не терпится наконец-то погонять на Ferrari в боевом режиме, демонстрирует оптимизм, но оговаривается при этом: «У нас было всего три дня тестов, поэтому трудно понять реальный потенциал команды. Надо просто засучить рукава и работать — впереди долгий путь». Ничего оригинального в его словах, разумеется, нет.

Практически то же самое говорят почти все другие гонщики. Их высказывания можно собрать вот в такой набор: «Мы не знаем, но прогресс есть, мы надеемся, но надо много работать, сезон длинный, и всякое может случиться».

На протяженность сезона особо налегал Макс Ферстаппен. «Просто вспомните, как все начиналось в 2024-м (равных голландцу не было.— “Ъ”) и как заканчивалось. Кто мог такое предсказать,— отметил он.— Все может очень быстро поменяться. Но пока да, мы не самые быстрые». Если ничего не изменится, то Ферстаппен, вероятно, упустит редчайший шанс выдать серию из пяти выигранных чемпионатов подряд. Такое вообще удавалось только Шумахеру, бравшему титулы с 2000 по 2004 год включительно. Но то, что он будет цепляться за каждую гонку,— факт. Цепляться и ждать, что Red Bull, которая проведет первый за два десятка лет полный сезон без Эдриана Ньюи, под руководство которого «быки» создали все свои чемпионские машины (гонщики команды в общей сложности восемь раз выигрывали чемпионат мира), сумеет адаптироваться к отсутствию гуру. Он, напомним, теперь работает в Aston Martin, но ждать от этой команды резкого взлета прямо сейчас не стоит — к работе господин Ньюи приступил только в начале марта и явно сконцентрирован на машине следующего сезона, в котором вступят в силу серьезные изменения технического регламента.

Впрочем, небольшие, едва заметные изменения произойдут и в этом. Касаются они ужесточения требований к максимальному прогибу антикрыльев. К задним — с первой гонки, к передним — начиная с девятого этапа Гран-при Испании (1 июня). В прошлом сезоне боссы ряда команд, включая руководителя Red Bull Кристиана Хорнера, подозревали, что прыть McLaren вызвана тем, что антикрылья гнутся на высоких скоростях выше допустимого под воздействием потока воздуха и работают как суррогат DRS (Drag Reduction System — система снижения лобового сопротивления, которую гонщики могут использовать в определенных местах трассы). Будет интересно посмотреть, действительно ли эти подозрения имели под собой основания.

Александр Петров