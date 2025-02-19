Остановки по принуждению

Самую престижную автогонку — Гран-при Монако чемпионата мира «Формулы-1» — ждет реформа. Как сообщает портал Motorsport.com, Международная автомобильная федерация (FIA) решила внести в регламент первенства оговорку, касающуюся этапа в Монако. Пилотам, участвующим в ней, будет предписано останавливаться для смены резины как минимум два раза. По мнению авторов идеи, это должно сделать Гран-при Монако более зрелищным. Ведь в последние годы гонщики регулярно называют знаменитый этап «скучным» и «унылым».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Испанец Фернандо Алонсо (на бирюзовом болиде) на трассе во время Гран-при Монако, 26 мая 2024 года

Фото: Stefanos Kyriazis / NurPhoto / AFP Испанец Фернандо Алонсо (на бирюзовом болиде) на трассе во время Гран-при Монако, 26 мая 2024 года

Фото: Stefanos Kyriazis / NurPhoto / AFP

Один из старейших и самый, наверное, престижный этап чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Монако — ждет перестройка, пока незначительная. Как сообщает портал Motorsport.com, Международная автомобильная федерация наконец-то вняла жалобам гонщиков, сетовавших на то, что этап в Монте-Карло де-факто сводится к преодолению 78 кругов в режиме «паровозика», и решила попытаться что-то с этим сделать.

Сообщается, что на заседании комиссии по автоспорту FIA (в ее ведении находится регламент гонок) было решено, что начиная с сезона-2025 (первая гонка сезона состоится 16 марта в Австралии, а Гран-при Монако намечен на 25 мая) в Монако гонщики будут обязаны останавливаться для смены покрышек минимум два раза.

Отметим, что правила в принципе не устанавливают количество остановок. Они лишь обязывают спортсмена по ходу гонки использовать два разных типа резины. На каждой гонке участник имеет выбор из трех составов «сухой» резины, отличающихся по жесткости, а также промежуточного и дождевого комплектов. При этом если пошел дождь и гонщик «переобулся» в промежуточные или дождевые покрышки, то требование об обязательном использовании разных составов снимается. По факту эта формулировка означает, что как минимум один раз останавливаться приходится. При этом пит-стопы зачастую становятся ключевыми моментами гонки, поскольку способствуют обгонам, пусть даже не непосредственно на трассе.

Так вот для Монако решено ввести, как уточняет BBC со ссылкой на свои источники, правило обязательного использования сразу трех комплектов резины. При этом, даже если гонка окажется дождевой, правило обязательной смены покрышек (хотя бы один раз) все равно останется в силе. Источники BBC дали понять, что итоговый вариант регламента может предусматривать и более частые замены покрышек.

Гран-при Монако в том или ином виде проводится с 1929 года. В расписании чемпионата мира «Формулы-1» гонка присутствует с 1950-го, и за минувшие 75 лет было всего три случая, когда она не проводилась (в 1951, 1953 и 1954 годах).

За время своего существования сложнейшая гонка по узким улицам Монте-Карло приобрела культовый статус. Да, есть и «24 часа Ле-Мана», и «500 миль Индианаполиса», но даже на фоне этих гонок Монако стоит особняком. Однако где-то с конца прошлого — начала этого века Гран-при Монако стал, очевидно, терять позиции. Не в плане престижа, а в плане зрелищности.

Все дело в том, что формульные машины с каждой следующей реформой технического регламента «Формулы-1» становились все больше и больше. Скажем, если в 2000 году ширина машины составляла 1,8 м, а ее длина — 4,5 м, то сейчас гоночные автомобили имеют ширину 2 м, а длину — почти 5,5 м. Если же отмотать в 50-е годы прошлого века, то, например, Ferrari 375 F1, в длину была 3,9 м, а в ширину — 1,43 м. То есть если в середине ХХ века два автомобиля легко умещались на улицах Монте-Карло, а в начале века нынешнего умещались с трудом, то теперь впереди идущему гонщику не составляет вообще никакого труда удерживать конкурента позади.

Привело все это к тому, что Гран-при Монако превратился в скучную езду «паровозиком».

Да, если смотреть, например, на статистику, описывающую конвертацию первого места на старте в первое же место на финише, то все вроде бы не так уж и плохо. С начала века, как ни странно, только примерно 50% обладателей поула в Монако выигрывали гонки (общий показатель для всех гонок — 40%). Но это никак не отменяет того, что общее количество обгонов остается чрезвычайно низким. Например, в гонке 2024 года было зафиксировано всего четыре обгона, в то время как на большинстве этапов фиксируется не менее 20 обгонов, а Гран-при Сан-Паулу или Гран-при Азербайджана выдают более 40 обгонов.

Неудивительно, что из года в год топовые гонщики активно критикуют Гран-при Монако. Так, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон называл Монако «самой унылой гонкой». А четырехкратный чемпион мира и действующий обладатель титула Макс Ферстаппен в прошлом году заявил, что ему настолько все «понравилось», что в следующий раз он даже найдет время на то, чтобы поспать и выпить кофе.

Если нововведения FIA снова не дадут эффекта, то всерьез можно будет задуматься о будущем Гран-при Монако. Гонка не приносит владельцам коммерческих прав серии, американской Liberty Media, солидных доходов: ее организаторы платят за право проведения этапа не более $20 млн (на протяжении десятилетий они не платили вообще ничего), что является самым низким показателем среди всех этапов серии (в 2025 году их будет 24). Стандартная ставка составляет $50–60 млн за сезон. При этом спрос на проведение этапов в мире довольно высокий. В частности, рассматривается возможность проведения еще одной гонки в США. Американцы уже проводят три этапа (Остин, Майами, Лас-Вегас), но в Liberty Media утверждают, что есть место еще для одного.

Александр Петров