Ландо Норрис поднял кубок за всех

Команда McLaren впервые с 1998 года завоевала Кубок конструкторов. В последней гонке сезона, состоявшейся в воскресенье в Абу-Даби, победу одержал лидер британской «конюшни» Ландо Норрис. Этого, даже несмотря на то что гонщики Ferrari Карлос Сайнс и Шарль Леклер заняли две другие ступени на подиуме, было достаточно, чтобы принести команде титул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ландо Норрис

Фото: Reuters Ландо Норрис

Фото: Reuters

За свою славную историю McLaren до воскресенья восемь раз выигрывал Кубок конструкторов, уступая только Williams (9 побед) и Ferrari (16). Однако последний триумф в командном зачете пришелся аж на 1998 год. Интересно, что даже в 2008-м, когда Льюис Хэмилтон, гонявшийся за McLaren, стал чемпионом мира, Кубок конструкторов все равно ушел на сторону, доставшись «Скудерии». Тогда, впрочем, казалось, что ничего страшного не случилось, что победы еще обязательно будут. Но время шло, а положение «конюшни» только усугублялось. Команда меняла поставщиков моторов, увольняла и нанимала специалистов, но результатов не было. В итоге все это начало сказываться на финансовом положении McLaren, который в 2020 году, после падения доходов на фоне пандемии COVID-19, вообще оказался в предбанкротном состоянии. Как вспоминал главный исполнительный директор McLaren Зак Браун, пришедший в команду в 2016 году, это был чрезвычайно нервный год. «Я видел, что мы делаем шаги в правильном направлении,— говорил он в интервью Sports Illustrated.— Но сотрудники переживали за свои рабочие места, что не могло не сказываться на их эффективности».

Спасти McLaren удалось за счет привлечения инвестиций в размере $236 млн от фонда MSP Sports Capital.

Но потребовались еще годы перестройки инженерного, управляющего составов, чтобы появился результат, причем появился он словно из ниоткуда. Минувший сезон McLaren не начинал в статусе фаворита. Все готовились к еще одному чемпионату, по ходу которого лидер Red Bull Макс Ферстаппен просто всякий раз будет уезжать от соперников. Так поначалу и было, но уже к маю McLaren вдруг довел машину до уровня лучшей в чемпионате. Да, это не помогло первому номеру McLaren Ландо Норрису выиграть личный зачет. Все-таки слишком много было упущено на старте, да и опыта, как у Ферстаппена, у Норриса пока нет. Тем не менее большую победу McLaren Норрис в воскресенье все же принес.

К закрывавшему сезон Гран-при Абу-Даби британская команда подошла в комфортном состоянии. Ее отрыв от Ferrari, а только «Скудерия» могла потеснить «оранжевых», составлял 21 очко. То есть Ferrari даже финиш на первом и втором местах ничего не гарантировал. Ну а после того как Ландо Норрис и его напарник по команде Оскар Пиастри заняли первые два места на старте, а представители Ferrari Карлос Сайнс и Шарль Леклер — третье и 19-е места, игра, казалось, была сделана.

Однако нашелся человек, который всех спас от грозившей стать унылой гонки,— Ферстаппен. Голландец, начинавший с четвертого места, так бодро рванул со старта, что обошел зазевавшегося Сайнса и набросился на Пиастри.

Причем так яростно, что в своем неподражаемом стиле просто вышвырнул его с трассы, отправив в хвост пелотона.

Голландец и сам потерял кучу мест, но для него эта гонка вообще ничего не значила (он, впрочем, не преминул назвать стюардов, выписавших ему 10 секунд штрафа, «тупыми идиотами»). А вот у Ferrari после «отвала» Пиастри появился шанс. Выходило, что если Сайнс, очутившийся на втором месте, выиграет гонку, Леклер поднимется на третье место, а Пиастри не наберет очков, то именно «Скудерия» получит кубок. План удалось выполнить не до конца. Да, Леклер провел великолепную гонку и стал третьим. Но вот сам Сайнс ни единого шанса приблизиться к Норрису так и не получил. Британцу в этот день помешать могли разве что технические проблемы, но у McLaren все прошло гладко, и титул был оформлен. Как заметил после финиша Ландо Норрис, «это был особый год для команды». «Следующий год станет особенным и для меня»,— пообещал британец.

Александр Петров