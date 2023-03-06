«Формула-1» стартовала по накатанной

Чемпионат мира «Формулы-1» стартовал, как и прогнозировалось, с победы действующего обладателя титула Макса Ферстаппена. Для его команды Red Bull бахрейнский этап вообще получился блестящим, ведь вторым к финишу пришел напарник голландца Серхио Перес. Но вовсе не они были героями вечера. Им стал Фернандо Алонсо. Aston Martin образца 2023 года испанского ветерана оказался настолько удачным, что позволил ему стать третьим.

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Открывавший новый сезон чемпионата «Формулы-1» Гран-при Бахрейна прошел, как и ожидалось. Еще предсезонные тесты, состоявшиеся на той же бахрейнской трассе, показали, что в первенстве есть команда Red Bull, выступающая в своей лиге, и есть все остальные. Для фанов «быков» вообще и Макса Ферстаппена в частности это были отличные новости. Для всех остальных — так себе. При всем уважении к таланту голландца его прошлогоднее доминирование (рекордные 15 побед за сезон) уже шло во вред зрелищу. Но многие болельщики, даже после того как Ферстаппен и его напарник по команде Серхио Перес заняли первый ряд стартового поля, наверняка до последнего надеялись, что, скажем, Ferrari или Mercedes все-таки припрятали какие-то козыри, что они не так сильно уступают Red Bull, что борьба за победу на трассе будет.

Надежды эти были разбиты сразу после старта. Ферстаппен четко его отработал, спокойно нарастил отрыв от преследователей, после чего его участие в гонке свелось к тому, чтобы не делать глупостей и спокойно добыть первую в сезоне (и первую в Бахрейне за всю карьеру) победу. Чуть подкачал Перес. Мексиканец старт прозевал, чем тут же воспользовался Шарль Леклер. Впрочем, 25 кругов спустя Перес лидера Ferrari догнал и обогнал. А на 40-м круге у Леклера еще и силовая установка отказала. Так что Перес получил возможность спокойно катиться к законному второму месту — первое ему по статусу в Red Bull не полагается. Хорошо, что правила допускают участие в гонке только двух машин от одной команды. Иначе весь подиум был бы занят «быками».

Но зрители все же увидели борьбу. Пусть только за третье место, но тут уж выбирать не приходится. Героем дня стал Фернандо Алонсо. 41-летний ветеран, похоже, угадал с выбором команды. Его переход в Aston Martin из Alpine многие восприняли скептически, видимо, помня о том, что испанец за свою долгую карьеру не раз выбирал не тот коллектив (единственное стопроцентное попадание — Renault, выступая за который он в 2005 и 2006 годах становился чемпионом мира). Однако именно Aston Martin удалось за зиму добиться наибольшего прогресса. А ведь Алонсо уже на первом круге, после того как его задел напарник по команде Лэнс Стролл, откатился с пятого места на седьмое. Это не помешало ему впоследствии справиться и с обоими гонщиками Mercedes Джорджем Расселом и Льюисом Хэмилтоном и обойти второго номера Ferrari Карлоса Сайнса. Последний старался отбивать атаки кумира своего детства, но шансов у него не было. Из боксов требовали держаться, но в ответ услышали, что агрессивная защита приведет лишь к ранней кончине покрышек и ничего в итоге не даст. Похоже, в Ferrari пока так и не смогли справиться с прошлогодней бедой — повышенным износом резины (без решения этой проблемы и речи не может быть о конкуренции с Red Bull). Так что почти не вызывает сомнений, что, если бы у Леклера не случилась поломка мотора, и с ним бы Алонсо совладал (сам Леклер позже, правда, уверял, что уж он-то отбился бы).

После финиша Алонсо, обращаясь к команде, сказал: «Это великолепная машина, вы проделали фантастическую работу!» Аудиозапись этого высказывания следовало бы непрерывно крутить в штаб-квартире команды Mercedes, которой в Бахрейне было нечему радоваться (Хэмилтон — пятый, Рассел — седьмой). Ведь босс еще не так давно сильнейшей команды чемпионата Тото Вольф признал, что Aston Martin наполовину собран из комплектующих Mercedes. Причем это ключевые узлы (силовая установка, коробка передач, задняя подвеска и т. д.). Как так вышло, что куда менее богатая и оснащенная команда, зависящая от поставок Mercedes, выдала гораздо более качественный продукт, непонятно. Но ясно, что Mercedes ушел куда-то не туда. Собственно, и Вольф уже вынужден признать, что нынешняя машина никуда не годится, нужна новая.

Александр Петров