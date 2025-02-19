«Необходимо включить их в перечень продуктов импортозамещения»

В Невинномысске Ставропольского края планируют создать комплекс по выращиванию бананов. Под проект было выделено 46 га земли. Как сообщил глава города Михаил Миненков, урожай рассчитывают собирать три раза в год, а первые плоды — получить уже в 2025-м. Генеральный директор АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства», председатель общественного движения «Российские субтропики» Андрей Платонов считает эти планы вполне реальными при условии, что проекту будет оказана господдержка и в нем будут активно участвовать ученые.

Андрей Платонов

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«Есть мнение, что выращивать бананы в России экономически нецелесообразно. Якобы дешевле их импортировать. Однако это далеко не так. Нужно понимать, что логистика доставки такой продукции из-за рубежа — Индии, Эквадора и других стран — значительно дороже, чем транспортировка внутри России.

Производство бананов в Невинномысске — очень смелый эксперимент. Помимо бананов декларируется также выращивание маракуйи, папайи, авокадо и других тропических культур. Для успешной реализации этого эксперимента необходимо участие представителей науки, проведение научных опытов с отработкой технологий и изучением сортов, которые в дальнейшем будут рекомендованы и станут давать хороший урожай.

Также нужна поддержка на государственном уровне. Необходимо включить тропические культуры в перечень продуктов, выпускаемых в рамках импортозамещения. Это позволит инициаторам проекта заключать договоры аренды земельных участков без конкурсов.

Кроме того, для таких производителей необходимо установить регулирование цен на энергоносители, чтобы удешевить себестоимость выращивания продукции.

Но нет ничего невозможного. Вспомним наше недавнее прошлое, когда стояла задача вырастить большие урожаи пшеницы. Активное участие в этом принимали ученые, аграрии получали определенные преференции. То же самое можно повторить и на других культурах. Мы уже видим это на примере овощей защищенного грунта. По огурцам вопрос практически закрыт, а более 60% тепличных томатов — отечественного производства.

Насколько мне известно, ставропольский минсельхоз поддерживает этот проект и нацелен на проведение определенной работы по закладке тепличных комбинатов для выращивания тропических культур. Прежде всего, бананов. Чтобы тропические культуры вызревали в условиях Невинномысска и получился хороший урожай, бананы однозначно нужно выращивать в теплицах. Если с одного растения, выращенного открытым способом, можно получить 30-40 кг, то с тепличного — 110 кг. Урожай бананов в теплицах при соблюдении технологий производства варьируется от 50 до 100 тонн с одного га и выше.

Словом, ничто не мешает отработать программно-целевые методы помощи государства для получения в России урожая ценных тропических культур. Уверен, что у нас можно выращивать вполне качественный и конкурентоспособный по цене продукт».