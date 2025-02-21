Путин пошутил про выращивание бананов в России

По сравнению с остальными отраслями сельского хозяйства выращивать в России бананы «дороговато», отметил президент Владимир Путин. Тем не менее многие отечественные аграрии готовы и на этот шаг, чтобы сохранить конкуренцию с иностранными производителями, уточнил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Путин призвал правительство продумать механизм взаимодействия российских и иностранных предприятий, в том числе в области сельского хозяйства. При этом, по словам президента, этот процесс должен оставлять преимущество за отечественным рынком.

«Когда сельхозпроизводители нас упрашивали: "Только никого не пускайте на наш рынок, мы сами все сделаем". Ну кроме бананов, конечно. Но и бананы тоже начали выращивать. Дороговато, правда, но ни к чему»,— сказал господин Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.

На грядущем форуме ПМЭФ-2025 должно быть подписано соглашение о создании агробиотехнопарка «Субтропики России». Документ предполагает внедрение новых технологий для выращивания таких культур, как бананы, в подходящих климатических зонах страны. Кроме того, в Сочи весной планируется открытие специальных банановых теплиц. В эту инициативу вложено 10 млн руб.

Подробнее об импортозамещении продуктов — в материале «Ъ» «Экзотика российской селекции».