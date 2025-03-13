В Кремле заявили о скором освобождении Курской области

Российская армия стремится к скорейшему освобождению Курской области, стараясь при этом максимально сохранить жизни военнослужащих и мирного населения. Скоро территории будут освобождены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Никаких нет сомнений, что достаточно скоро Курская область будет освобождена»,— сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, сколько может занять вытеснение ВСУ.

Во время посещения 12 марта одного из командных пунктов в Курской области президенту России Владимиру Путину доложили о начале завершающей стадии операции по ликвидации группировки ВСУ в курском приграничье.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов также доложил главе государства, что за последние пять дней российские войска освободили 24 населенных пункта в Курской области. Всего у ВСУ удалось отбить более 1,1 тыс. кв. км, или 86% oт территории, первоначально захваченной Украиной. Президент поставил перед военными задачу «в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника» и «полностью освободить территорию Курской области». Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сегодня заявил, что войскам осталось освободить от ВСУ пять приграничных населенных пунктов.

Подробнее о совещании Владимира Путина — в репортаже «Победители не судят».