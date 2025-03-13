Владимир Путин посетил штаб курской группировки

Как сообщила поздно вечером 12 марта пресс-служба Кремля, президент Владимир Путин в среду приехал в «один из пунктов управления курской группировкой» ВС РФ и заслушал отчет военных о текущей ситуации на этом направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба президента РФ Фото: Пресс-служба президента РФ

Начальник Генштаба — первый замминистра обороны Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, что за последние пять дней российские войска освободили 24 населенных пункта, а всего к настоящему моменту освобождено более 1100 кв. км территории области, «что составляет более 86% от площади, ранее занятой противником». Всего ВСУ потеряли на курском направлении более 67 тыс. военнослужащих, подчеркнул глава Генштаба, добавив, что речь идет о «наиболее подготовленном и высокомотивированном подразделении» ВСУ, а также об иностранных наемниках. Таким образом, планы Киева создать в Курской области «так называемый стратегический плацдарм для использования потом его в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией» полностью провалились, констатировал Валерий Герасимов.

Владимир Путин, в свою очередь, поставил перед военными задачу «в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника» и «полностью освободить территорию Курской области». По его словам, необходимо также «подумать о будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы». Что же касается взятых в плен на территории России военнослужащих противника, то к ним «мы, безусловно, прежде всего должны относиться как к террористам в соответствии с законами РФ», добавил господин Путин.

Напомним, что сразу после вторжения ВСУ на территорию Курской области 6 августа СКР возбудил уголовное дело о терроризме (ст. 205 УК РФ), в рамках которого предъявляются обвинения отдельным участникам вторжения. А иностранцам, кроме того, инкриминируется еще и ст. 359 УК РФ («Наемничество»).

Афанасий Сборов