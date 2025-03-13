Путину доложили о завершающей стадии курской операции

Во время посещения 12 марта одного из командных пунктов в Курской области президент России Владимир Путин заслушал доклады командующего и заместителя командующего группировки войск «Север». Они сообщили президенту о начале завершающей стадии операции по ликвидации группировки ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба президента РФ Фото: Пресс-служба президента РФ

«В ходе своего посещения одного из командных пунктов в Курской области Путин выслушал доклады командующего группы "Север", заместителя командующего группировки "Север", которые доложили верховному главнокомандующему о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков»,— сказал господин Песков ТАСС.

Во время посещения командного пункта в Курской области Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова. Тот доложил главе государства, что за последние пять дней российские войска освободили 24 населенных пункта. Всего у ВСУ удалось отбить более 1,1 тыс. кв. км, или 86% от территории, первоначально захваченной Украиной. Президент поставил перед военными задачу «в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника» и «полностью освободить территорию Курской области».

Подробнее о совещании Владимира Путина читайте в репортаже «Победители не судят».