Взяли за Garantex

В Индии по запросу США взяли под стражу гражданина Литвы Алексея Бещекова, который якобы является администратором криптобиржи Garantex, сообщают СМИ. В феврале ему предъявили обвинения в отмывании денег и сговоре с целью обхода санкций. Индийская полиция пришла к Бещекову во время каникул, которые он проводил с семьей. По данным РБК, в расследовании деятельности Garantex принимали участие и российские силовики. В материалах американского суда в Вирджинии говорится, что биржа, отношение к которой имеет гражданин ЕС, базируется в Москве. По словам собеседников “Ъ FM”, в настоящее время Бещеков находится в Нью-Дели, и решается вопрос о его экстрадиции.

Вероятно, что индийские власти примут положительное решение, считает директор международных программ агентства «Еврорезидент» Софья Дефоссе-Аксютина: «Вопросы экстрадиции зависят от соглашения страны пребывания со стороной, которая требует экстрадиции, от его иммиграционного статуса. Если мы рассматриваем экстрадицию в США, есть государства, которые имеют соглашение о выдаче с Соединенными Штатами, есть те, которые не имеют.

Большинство стран, у которых есть соглашение с Америкой, имеют практику выдачи задержанных по требованию Вашингтона. Если человек попросил убежище, случай рассматривается индивидуально. Такова общая канва. Так как Алексей Бещеков находится в Индии, скорее всего, он будет экстрадирован. Был ли у него вид на жительство в Индии, запрашивал ли он убежище у индийского государства? Он гражданин Литвы, но здесь все очень индивидуально. Думаю, что при определенных условиях американцы могут добиться его выдачи. Обвинения довольно значительные, также являются отягчающими обстоятельствами в Литве. Видимо, Литва, как и США, может желать какого-то наказания этому задержанному гражданину, соответственно, действовать совместно».

Представители Garantex заявили журналистам, что российские правоохранительные органы не имеют претензий к бирже. В компании считают, что «ситуация носит политический характер и не имеет отношения к расследованию каких-либо реальных преступлений». По данным Минюста США, Алексей Бещеков был главным техническим администратором биржи и отвечал за проверку и одобрение трансакций.

Дело задержанного в Индии гражданина Литвы может затрагивать и интересы Москвы, говорит адвокат по международным уголовным делам в США Аркадий Бух, который ранее выступал защитником россиянина Александра Винника: «Индия имеет закон о залогах, это будет борьба, дилемма. Американцы начнут создавать давление. Garantex — самая крупная биржа на российском рынке, которая была мейкером. После заявления Трампа, что США станут криптовалютным центром, получается, что они идут к этому за счет закрытий конкурентов.

Первая статья, по которой проходит Алексей Бещеков, это отмывание денег. Основополагающих статей две, а всего их три. В том числе, нарушение международных санкций и сговор обойти ограничения, которые наложило американское правительство. Бещеков знал, что Garantex подпала под санкции, и продолжал работать. И вторая конспирация — это работа, не получив лицензию MSB, это Money Service Business. Сколько за это грозит? Срок гораздо больше, чем ожидаемая продолжительность жизни клиента.

У господина Винника было обвинение в отмывании денег и в нелицензированной деятельности бизнеса, потому что он не получил американскую лицензию. У господина Бещекова дополнительная статья — конспирация и сговор нарушить санкции. Политический аспект этого дела связан с одним очень простым вопросом: нужен ли он России? И если выяснится, что нужен, не удивлюсь, что его будут менять. Такое возможно. Прибалтийские республики в 100% случаев очень активно сотрудничают и с удовольствием отправляют своих граждан даже из этих стран. Но если мы говорим про политические обмены, единственное правило — это заинтересованность обеих сторон».

Впервые санкции против Garantex ввели три года назад. Минфин США считает, что представители биржи участвовали в отмывании крупных сумм, связанных с хакерскими атаками, вымогательством и наркоторговлей. А в феврале платформа попала в черный список Евросоюза. После этого эмитент стейблкоина USDT, компания Tether, заблокировала криптокошельки площадки. И Garantex приостановила выдачу средств пользователям.

Помимо претензий к литовцу Алексею Бещекову, американские правоохранительные органы предъявили обвинения и россиянину Александру Мира Серде, проживающему в Объединенных Арабских Эмиратах. Он также фигурирует в материалах дела криптобиржи.

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Станислав Крючков