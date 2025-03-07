Garantex оставила инвесторов без гарантий

Сайт криптобиржи Garantex перестал работать, до этого на российской площадке оказались заблокированными 2,5 млрд руб. При попытке открыть страницу платформы появляется баннер, на котором сказано, что «домен арестован» по решению американских властей, убедился “Ъ FM”. 6 марта представители Garantex сообщили, что доступ к кошелькам сервиса заблокировала компания Tether, эмитент крупнейшего стейблкоина USDT. Из-за этого биржа приостановила все услуги, включая вывод валюты. Как это произошло? И есть ли возможность у клиентов забрать свои средства? Об этом — Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Криптобиржа Garantex сама себя называла лидером по рублевой ликвидности. Площадка без ограничений предоставляла доступ к цифровым валютам для всех россиян и позволяла переводить средства на счета любых банков. Именно за это она попала под санкции Евросоюза на прошлой неделе. А с апреля 2022-го она числится в черных списках Минфина США. Но почти за три года площадка адаптировалась к жизни под более строгими американскими ограничениями, утверждали ее представители. Но неожиданно эмитент USDT — компания Tether заблокировала кошельки криптобиржи, что парализовало ее работу. И, как считает основатель компании BitOK Дмитрий Мачихин, этого следовало ожидать:

«Такая практика для Tether происходит уже не в первый раз. Компания ранее заявляла, что будет всячески искать адреса, которые связаны с нарушением санкционного режима. Откуда именно данная ликвидность взята и связана ли она напрямую с обходом ограничений, пока не известно. Но ясно, что эта сумма фактически выбыла из оборота, и весь Tether, который будет напрямую связан с Garantex, при этом будет размечен в сети и может быть арестован централизованными биржами.

Это проблема для всего рынка, который связан с СНГ, потому что сумма большая, и она сейчас растечется везде».

Примечательно, что блокировка кошельков Garantex произошла на фоне дискуссии в США о создании крипторезерва. 7 марта крупнейшие участники рынка соберутся в Белом доме, чтобы обсудить регулирование отрасли. Один из вопросов касается стейблкойнов, привязанных к доллару. К ним относится USDT компании Tether. Его главный конкурент — компания Circle, выпускающая USDC, настаивает, что для продажи долларовых стейблкойнов эмитент должен быть зарегистрирован в США. Однако Tether базируется на Британских Виргинских островах, в отличии Circle. Поэтому старший аналитик Bestchange Никита Зуборев считает, что эти события связаны: «Здесь вопрос только в том, почему они не заблокировали этот кошелек раньше, потому что никаких сложностей с точки зрения взаимодействия властей США и Tether не было. Наверное, это можно рассматривать как эпизод подготовки регулирования стейблкойнов. Но в то же время такие блокировки — не какая-то новация. Пока непонятно, сколько это будет продолжаться, потому что то, что мы сейчас видим, это просто один яркий эпизод, скорее всего, связанный именно с санкциями».

При этом еще в марте 2024 года агентство Bloomberg сообщало, что Великобритания и США проверяют криптовалютные трансакции на сумму более $20 млрд через биржу Garantex. Предположительно эти средства использовались для обхода антироссийских санкций. В свою очередь, представители площадки уверяют, что биржа приостановила работу временно, а команда борется и не сдается. Но шансов у клиентов добиться компенсаций не так много, уверен партнер компании D&A Partners Юрий Брисов: «Все стейблкойны контролируются их эмитентом. Он может заморозить эти токены на счету, если посчитает, что с ними производят какие-то незаконные действия. Я бы усомнился в том, что, с точки зрения России, будет вина Garantex, потому что заблокировал токены непосредственно эмитент — компания Tether, площадка является лишь посредником. Гипотетически есть такая возможность, что Garantex возместит клиентам эти деньги так же, как, например, недавно биржа Bybit, которая подверглась атаке хакеров».

В текущих условиях эксперты рекомендуют россиянам отказаться от хранения своих средств в USDT. Впрочем, вероятность, что активы человека, который не находится в санкционных списках, будут целенаправленно заблокированы, крайне мала.

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Никита Путятин