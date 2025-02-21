Хакеры заработали на Bybit

Хакеры смогли похитить больше $1 млрд с одной из крупнейших криптобирж. Глава Bybit Бен Чжоу заявил, что один из кошельков был скомпрометирован. В результате злоумышленники смогли похитить монеты Ethereum. Изначально ущерб оценивался в $1,5 млрд, но после сообщения валюта резко начала дешеветь, и сумму пересмотрели. Как считает биржа, хакеры подменили данные трансакции: при подписании все участники видели правильный адрес, но фактически подтверждали изменение смарт-контракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Защищены ли криптоактивы сейчас? И как эта история повлияет на рынок? Сооснователь криптоплатформы Blum Владимир Смеркис трепета не испытал: «Версия может звучать правдоподобно. Биржи постоянно сталкиваются с хакерскими атаками. У большинства крупных бирж, таких как Bybit, Binance, OKX, Bitget и многих других, есть страховые фонды, которые предназначены для того, чтобы иметь возможность выплатить пользователям похищенные у биржи средства. $1 млрд — большая сумма, но восполнимая для такой крупной площадки как Bybit.

Я думаю, что расследование будет вести не только Bybit, но и независимые эксперты. Пока сложно сказать. На самом деле это постоянная игра хакеров против предприятий в кошки-мышки. Нельзя быть на 100% уверенными в том, что краж в дальнейшем не будет. Маловероятно, что после этого случая подобный инцидент повторится, но новые способы хакерских атак и взломов наверняка будут. Я думаю, что это не может стать каким-то значимым прецедентом для рынка, он от этого не потеряет 50% своей оценки. Понятно, что будут встревожены пользователи, но это не повлияет сильно на сам рынок. Возможны какие-то локальные коррекции, не более того».

В Bybit утверждают, что холодные кошельки остаются в безопасности, а вывод средств работает в обычном режиме. Биржа попросила пользователей помочь отследить украденные активы. Теоретически это возможно, рассуждает управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев: «Вероятность возвращения таких средств есть. ФБР, например, еще в 2020 году по аналогичным делам устанавливала непосредственно получателей и принимала меры к возврату средств. Конечно, вопрос в размерах суммы, потому что злоумышленники могут часть ее израсходовать, следовательно, в полном объеме компенсировать ее будет невозможно.

Кроме того, хакеры, как правило, используют так называемые миксеры, которые позволяют раздробить цифровой след на много разных кусочков и его запутать. В этом случае можно провести некую аналогию с такими преступлениями, как заказные убийства, потому что исполнителя-то могут выявить, а заказчика, если схема подразумевает такой вариант, обнаружить достаточно сложно. Что касается сроков, то достаточно затруднительно их спрогнозировать.

Все будет зависеть от того, какую и насколько сложную методологию для запутывания цифровых следов использовали правонарушители».

Биткойн тоже отреагировал на угрозу: курс криптовалюты в моменте опустился с $99 тыс. $до 97,5 тыс., следует из данных площадки CoinMarketCap. Впрочем, после этого инвесторы выкупили просадку.

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Иван Якунин