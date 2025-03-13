Убившего внука екатеринбуржца отправили на принудительное лечение

В Екатеринбурге Свердловский областной суд назначил принудительное лечение в психиатрической больнице с интенсивным наблюдением Дмитрию Кучину, который убил своего полуторамесячного внука, сообщили в пресс-службе суда. Решение не вступило в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Кучин

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Дмитрий Кучин

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Он обвинялся по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). Суд установил, что ночью 16 октября Кучин схватил спящего младенца и стал ударять его об пол, мебель и металлический порог двери. Мать пыталась защитить ребенка, но из-за физического превосходства деда ей это не удалось. Ребенок скончался вскоре после происшествия.

Уголовное дело рассматривалось с ходатайством об освобождении Кучина от уголовной ответственности и назначении принудительных мер медицинского характера. Специалисты заключили, что он нуждается в направлении на лечение в психиатрическую больницу, так как не осознает своих действий и не может ими управлять.

Напомним, инцидент произошел в квартире дома по ул. Инженерная. В тот день Дмитрий Кучин вернулся домой после работы и увидел, что внук громко плачет в люльке. «Это его якобы взбесило, он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся»,— рассказал начальник ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Вину он признал частично, в феврале медэкспертиза признала его невменяемым.

Ирина Пичурина