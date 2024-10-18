Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве внука

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 15 декабря Дмитрия Кучина, обвиняемого в убийстве своего полуторамесячного внука (ч.2 ст. 105 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Кучин, обвиняемый в убийстве своего полуторамесячного внука (ч.2 ст. 105 УК РФ)

Фото: Прокуратура Свердловской области Дмитрий Кучин, обвиняемый в убийстве своего полуторамесячного внука (ч.2 ст. 105 УК РФ)

Фото: Прокуратура Свердловской области

По версии следствия, инцидент произошел ночью 16 октября в квартире дома по ул. Инженерная. В тот день Дмитрий Кучин вернулся домой после работы и увидел, что внук громко плачет в люльке. «Это его якобы взбесило, он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся»,— рассказал начальник ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Вину Кучин признал частично. По словам полковника Горелых, во время задержания обвиняемый «пытался разговаривать с прыгающими по асфальту воробьями, со стеной и с самим собой». В отношении него будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза.

Адвокат Кучина Жанна Калегина отметила, что ее доверитель не хотел убивать ребенка. «Он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения не находился. Как это произошло, объяснить не может. Показания давать желает, но позже, сейчас у него нет сил»,— сказала она.

Мария Шараева