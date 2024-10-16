В Екатеринбурге возбудили уголовное дело об убийстве полуторамесячного младенца

Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело после гибели полуторамесячного младенца по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего), сообщил помощник руководителя СКР Свердловской области Александр Шульга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сообщение об обнаружении тела ребенка с признаками криминальной смерти в квартире дома по улице Инженерной поступило в полицию в ночь на 16 октября. Следователи и криминалисты выезжали на место происшествия, провели осмотр, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы.

В квартире зарегистрированы мать и отец погибшего ребенка, а также его бабушка и дедушка. Как сообщил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, позвонивший в отдел полиции сообщил, что в одной из коммунальных квартир кто-то убивает ребенка. На вызов выехало несколько нарядов полиции, медикам спасти его не удалось. «Дед ранее неоднократно судимый. Незадолго до совершения убийства, в 23:45, подозреваемый вернулся домой после работы, увидел, что в люльке лежит и громко плачет его внук. Это его якобы взбесило, и он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся»,— рассказал полковник Горелых.

Розыском подозреваемого занималось порядка 150 сотрудников полиции Екатеринбурга. Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.

В начале недели жительнице Первоуральска следственным отделом СУ СК по городу предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней). Родители 13-летней девочки ушли на работу, в квартире помимо нее находилась 20-летняя знакомая семьи — они поссорились, и обвиняемая нанесла девочке ножевые ранения, от которых она скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, фигурантка подожгла квартиру.

Ирина Пичурина