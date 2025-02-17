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Медэкспертиза признала невменяемым уральца, убившего полуторамесячного внука

Уголовно дело жителя Екатеринбурга Дмитрия Кучина, обвиняемого в убийстве полуторамесячного внука, отправили в суд, который рассмотрит вопрос о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера, сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Дмитрий Кучин

Дмитрий Кучин

Фото: Прокуратура Свердловской области

Дмитрий Кучин

Фото: Прокуратура Свердловской области

Фигурант обвиняется по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). По данным следствия, смертельные травмы внуку были причинены в присутствии его матери и бабушки, которые не могли воспрепятствовать его действиям его из-за физического превосходства и агрессивного поведения. Согласно заключению психолого-психиатрическая экспертизы, Дмитрий Кучин страдает хроническим психическим расстройством, является невменяемым и нуждается в принудительном лечении.

Напомним, следствие установило, что инцидент произошел ночью 16 октября в квартире дома по ул. Инженерная. В тот день Дмитрий Кучин вернулся домой после работы и увидел, что внук громко плачет в люльке. «Это его якобы взбесило, он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся»,— рассказал начальник ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Вину он признал частично, а во время задержания, как сообщил полковник Горелых, «пытался разговаривать с прыгающими по асфальту воробьями, со стеной и с самим собой». По словам адвоката, он не собирался убивать ребенка и не может объяснить, как это произошло.

Ирина Пичурина

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