ВСУ обстреляли 12 белгородских муниципалитетов за сутки, есть разрушения

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 56 боеприпасов и 67 беспилотников. Никто не пострадал. Разрушения установили в 12 частных домовладениях и трех автомобилях. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Над Белгородом система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Разрушений нет.

В Белгородском районе поселок Малиновка, села Ближнее, Красный Хутор, Устинка и Черемошное атаковали пятью БПЛА, три из которых сбила система ПВО. Обошлось без последствий.

В Борисовском районе хутор Казачье-Рудченское попал под обстрел с помощью трех снарядов. Повреждений нет.

В Валуйском округе по городу Валуйки, селам Борки, Долгое, Казинка, Карабаново, Колыхалино, Новопетровка и Шелаево ударили с помощью 14 БПЛА, восемь из которых сбили. В Валуйках повреждены три домовладения и автомобиль, в Шелаеве — два домовладения и машина. Поздним вечером в Карабанове из-за атаки дрона загорелся нежилой дом — его уже потушили.

В Волоконовском районе поселок Новый, села Волчья Александровка и Тишанка, хутор Бочанка обстреляли с помощью четырех боеприпасов и трех беспилотников. В селе Тишанка и в поселке Новом пострадали по одному частному домовладению. Сегодня ночью в селе Волчья Александровка в результате атаки FPV-дрона на территории коммерческого объекта были повреждены административное здание и оборудование.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Глотово, Козинка, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино ударили с помощью 25 боеприпасов и девяти БПЛА. В Глотове разрушения получили два частных домовладения, пожар в одном из них потушили.

Над Ивнянским и Корочанском районами ликвидировали по одному беспилотнику самолетного типа. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе села Вязовое, Графовка, Поповка, Староселье и Теребрено обстреляли с помощью 16 боеприпасов и пяти дронов. Повреждений нет.

В Новооскольском округе село Барсук атаковал один беспилотник, вблизи села Солдасткое Ракитянского района подавили четыре БПЛА. В обоих случаях последствий не установлено.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, поселку Шамино, селам Доброе, Муром, Нижнее Березово-Второе, Новая Таволжанка, Ржевка, Середа и Терезовка ударили с помощью шести боеприпасов и 20 беспилотников, 14 из которых уничтожили. В Шебекине загорелись склады двух предприятий — одно помещение выгорело, второе получило серьезные повреждения. В Добром пострадало оборудование коммерческого предприятия, в поселке Шамино — автомобиль, в селе Нижнее Березово-Второе — частный дом. Сегодня ночью в селе Муром с беспилотника сбросили два взрывных устройства — разрушения получили два домовладения и надворная постройка.

Сутками ранее ВСУ обстреляли 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью 27 боеприпасов и 128 беспилотников. В результате один человек погиб и шестеро пострадали, был установлен ряд разрушений.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова