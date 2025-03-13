Великобритания заинтересована в срыве нормализации отношений России и США, а также переговоров о мирном урегулировании на Украине. В связи с этим Лондон провоцирует обострение ситуации на Балтике, заявил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.

«Североатлантический альянс традиционно использует угрозы в качестве основного инструмента межгосударственных отношений. Европейское крыло НАТО продолжает проводить свою политику блокирования России в Балтийском регионе, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном»,— сказал господин Патрушев в интервью журналу «Национальная оборона».

По оценкам помощника президента, военно-морские силы европейских стран НАТО преднамеренно разжигают напряженность в Балтийском регионе.

На саммите стран НАТО Балтийского региона в Хельсинки 14 января было объявлено о миссии по патрулированию подводной инфраструктуры в Балтийском море. Посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что Москва в связи с этим примет ответные меры.

10 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США только начинают восстановление двусторонних отношений, путь будет долгим. По итогам состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров Украина приняла предложение США о прекращении огня на 30 дней с возможностью продления.

Подробнее о взаимоотношениях США и России — в материале «Ъ» «Март. Мир. Трамп».