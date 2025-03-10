Песков: США и Россия — на начальной стадии реставрации отношений

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти России и республиканская администрация США только начинают восстановление двусторонних отношений, путь будет долгим. По словам представителя Кремля, президенты Владимир Путин и Дональд Трамп уже «выразили политическую волю в этом направлении».

«Мы находимся в начальной стадии пути по реставрации наших двусторонних отношений. Путь предстоит достаточно долгий, трудный»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, Дональд Трамп «достаточно конструктивен, чтобы быть в диалоге, решать проблемы».

18 февраля в Эр-Рияде состоялась первая с февраля 2022 года встреча делегаций США и России, на которой обсуждались перспективы налаживания отношений между странами и урегулирования российско-украинского конфликта. Владимир Путин говорил, что первые контакты представителей России с новой администрацией США вселяют надежды, есть встречное желание решать проблемы.

9 марта Дональд Трамп заявил, что его администрация не изменит подхода к России и продолжит придерживаться «жесткой» линии в двусторонних отношениях. При этом он отметил, что у него хорошие отношения с Владимиром Путиным. Говоря об урегулировании российско-украинского конфликта, американский президент заявил, что с Россией «проще» иметь дело.

Подробнее о взаимоотношениях двух стран — в материале «Ъ» «Между нами тает лед».

Лусине Баласян