Программа «Семейный автомобиль» дополнена теми же требованиями по локализации для семей с тремя и более детьми при покупке машины отечественного производства не дороже 2,3 млн руб. Кроме того, вводится программа «Семейный микроавтобус» для семей с пятью и более детьми. Под нее подпадают автомобили стоимостью до 4,5 млн руб., которые набирают минимум 3,2 тыс. баллов локализации.