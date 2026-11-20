Минпромторг уточнил условия новой программы льготного автокредитования
Министерство промышленности и торговли доработало программу льготного автокредитования перед ее возобновлением с 1 декабря. Ведомство среди прочего уточнило требования по локализации для машин, подпадающих под программу, а также расширило условия для кредита на «Семейный автомобиль».
Основные условия льготного кредитования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания остались прежними для определенных категорий граждан (например, работников медицины и образования, а также участников СВО). Они могут купить машину стоимостью до 2 млн руб. со скидкой 20%, однако порог локализации теперь составляет 3 тыс. баллов.
Программа «Семейный автомобиль» дополнена теми же требованиями по локализации для семей с тремя и более детьми при покупке машины отечественного производства не дороже 2,3 млн руб. Кроме того, вводится программа «Семейный микроавтобус» для семей с пятью и более детьми. Под нее подпадают автомобили стоимостью до 4,5 млн руб., которые набирают минимум 3,2 тыс. баллов локализации.
Система скидок на электромобили и гибриды донастроена в зависимости от уровня локализации. Машины, произведенные в России и набравшие 1,2 тыс. баллов локализации, можно будет купить со скидкой 10%; если баллов локализации более 2,5 тыс., скидка составит 35%.
Баллы локализации, согласно постановлению правительства № 719, начисляются за производство автомобилей на предприятиях в России и использование российского сырья. Например, за сварку кузова начисляется 400 баллов, за окраску — 500 баллов, за использование российского металла в объеме не менее 70% от общей массы кузова — 200 баллов. Чтобы автомобиль мог участвовать в тендерах на госзакупки, он должен набирать не менее 3,2 тыс. баллов локализации.
В проекте бюджета на 2027 год на льготное автокредитование предусмотрено 7 млрд руб., на льготный лизинг — 17 млрд руб. Объем выделенных на программы средств сокращен в два раза по сравнению с 2026 годом.