Оценку российского урожая пшеницы в 2026 году МСЗ оставил на уровне 88,4 млн т. Прогноз сбора всех зерновых уменьшен со 129 млн до 128,9 млн т. К концу сезона, 30 июня 2027 года, совет ожидает в России 19,4 млн т переходящих запасов пшеницы против 18,5 млн т в октябрьском прогнозе. Для зерна в целом оценка запасов повышена с 23,7 млн до 24,8 млн т.