Международный совет по зерну вновь снизил прогноз российского экспорта пшеницы
Россия с июля 2026 года по июнь 2027-го экспортирует 38,5 млн т пшеницы, ожидает Международный совет по зерну (МСЗ). В ноябрьском обзоре совет снизил оценку на 0,9 млн т. На столько же он сократил прогноз российских поставок зерна в целом — теперь их объем оценивается в 45,1 млн т.
Ноябрьскому пересмотру предшествовали еще три снижения прогноза экспорта российской пшеницы: в августе МСЗ убрал из оценки 2,5 млн т, в сентябре — 3,7 млн т, в октябре — 2,1 млн т, передает «Интерфакс». При этом для Евросоюза, основного конкурента России на мировом рынке, совет третий месяц сохраняет прогноз на уровне 32,5 млн т.
Оценку российского урожая пшеницы в 2026 году МСЗ оставил на уровне 88,4 млн т. Прогноз сбора всех зерновых уменьшен со 129 млн до 128,9 млн т. К концу сезона, 30 июня 2027 года, совет ожидает в России 19,4 млн т переходящих запасов пшеницы против 18,5 млн т в октябрьском прогнозе. Для зерна в целом оценка запасов повышена с 23,7 млн до 24,8 млн т.