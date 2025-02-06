Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Посол: Россия ответит на миссию НАТО в Балтийском море

Посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что Москва примет ответные меры на миссию стран НАТО Балтийского региона по патрулированию подводной инфраструктуры в Балтийском море. Деталей он не привел.

Посол России в Бельгии Александр Токовинин

Посол России в Бельгии Александр Токовинин

Фото: Посольство России в Бельгии

Посол России в Бельгии Александр Токовинин

Фото: Посольство России в Бельгии

«Недавно в январе было принято новое решение Североатлантического альянса о начале операции на Балтике под названием "Балтийский караул", которое предполагает направление туда дополнительных военных кораблей, дополнительных военно-воздушных сил. Разумеется, с российской стороны будут предприниматься ответные меры»,— сказал Александр Токовинин в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по «РИА Новости»).

О создании миссии было объявлено на саммите стран НАТО Балтийского региона в Хельсинки 14 января. Решение приняли после череды повреждений подводных кабелей в регионе. В декабре был поврежден энергокабель EstLink2, пролегающий между Эстонией и Финляндией, а спустя несколько дней сообщалось о выходе из строя еще четырех финских коммуникационных кабелей. В ноябре повредились еще два кабеля: между Финляндией и Германией и между Литвой и Швецией.

Подробнее — в публикации «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...