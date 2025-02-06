Посол: Россия ответит на миссию НАТО в Балтийском море

Посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что Москва примет ответные меры на миссию стран НАТО Балтийского региона по патрулированию подводной инфраструктуры в Балтийском море. Деталей он не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Бельгии Александр Токовинин

Фото: Посольство России в Бельгии Посол России в Бельгии Александр Токовинин

Фото: Посольство России в Бельгии

«Недавно в январе было принято новое решение Североатлантического альянса о начале операции на Балтике под названием "Балтийский караул", которое предполагает направление туда дополнительных военных кораблей, дополнительных военно-воздушных сил. Разумеется, с российской стороны будут предприниматься ответные меры»,— сказал Александр Токовинин в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по «РИА Новости»).

О создании миссии было объявлено на саммите стран НАТО Балтийского региона в Хельсинки 14 января. Решение приняли после череды повреждений подводных кабелей в регионе. В декабре был поврежден энергокабель EstLink2, пролегающий между Эстонией и Финляндией, а спустя несколько дней сообщалось о выходе из строя еще четырех финских коммуникационных кабелей. В ноябре повредились еще два кабеля: между Финляндией и Германией и между Литвой и Швецией.

Подробнее — в публикации «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».

Лусине Баласян