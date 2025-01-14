НАТО встает на стражу балтийского дна

Североатлантический альянс начинает операцию по патрулированию Балтийского моря в целях защиты подводной инфраструктуры своих стран-членов. Этот шаг, о необходимости которого в НАТО активно заговорили с конца прошлого года из-за частых повреждений подводных кабелей в регионе, был объявлен по итогам саммита стран НАТО Балтийского региона в Хельсинки. В альянсе не скрывают, что целью наращивания сил является так называемый теневой флот России, который был назначен главным виновником атак на стратегическую инфраструктуру стран Балтийского моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники саммита стран НАТО в Хельсинки (14 января 2025 года)

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / AP Участники саммита стран НАТО в Хельсинки (14 января 2025 года)

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / AP

Новая миссия НАТО, для участия в которой привлекут фрегаты и морскую авиацию, получила название «Балтийский караул», сообщил генсек альянса Марк Рютте во вторник на пресс-конференции в Хельсинки. Сколько точно кораблей задействуют в операции, он, однако, уточнять не стал. «Цифра может быть разной в разные недели. И мы не хотим делать врага осведомленнее, чем он уже есть. Важно то, что мы привлечем необходимые военные инструменты в нужном месте и в нужное время, чтобы сдержать вредоносные действия»,— пояснил он.

Кого именно считают врагом и от кого исходят упомянутые вредоносные действия, секретом не осталось.

Незадолго до начала саммита, организованного совместными усилиями президента Финляндии Александра Стубба и премьера Эстонии Кристена Михала, в ряде СМИ прошли сообщения, что на повестке будут стоять такие темы, как укрепление присутствия НАТО в Балтийском море и борьба с российским теневым флотом (сеть судов для экспорта российской нефти в обход ограничений).

Напомним, в конце декабря был поврежден подводный кабель электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией (см. справку). И как тут же заподозрили в Хельсинки, это произошло не случайно — вскоре после происшествия Финляндия конфисковала зарегистрированный на островах Кука танкер Eagle S (именно его якорь, предположительно, повредил кабель), якобы имеющий отношение к теневому флоту России. При этом, как заявил представитель Национального бюро расследований Финляндии на этой неделе, в момент захвата находящиеся на судне люди намеревались перерезать второй силовой кабель Estlink 1 и газовую трубу Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

Инциденты с разрывом коммуникаций в Балтийском море 8 октября 2023 года был поврежден морской газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией. В тот же день повреждения получил пролегающий неподалеку подводный телекоммуникационный кабель компании Elisa Eesti. Инцидент случился в финской экономической зоне. 24 октября в районе аварии был найден якорь. В августе 2024 года власти КНР признали, что газопровод был «случайно» поврежден китайским судном Newnew Polar Bear во время сильного шторма. 17–18 ноября 2024 года в районе острова Готланд были повреждены два кабеля связи — C-Lion 1, ведущий из Хельсинки в немецкий Росток, и кабель BCS East-West Interlink между Швецией и Литвой. В тот же день ВМС Дании задержали китайское судно Yi Peng 3, вышедшее из Усть-Луги, капитаном которого оказался гражданин РФ. По данным следствия, судно без необходимости бросило якорь и протащило его по морскому дну на протяжении 160 км. 25 декабря 2024 года в аварийном порядке отключился энергокабель EstLink 2, проложенный между Финляндией и Эстонией, о чем сообщил оператор Elering. 26 декабря стало известно об обрыве сразу трех телекоммуникационных кабелей (компаний Elisa Eesti AS и один — CITIC Telecom CPC), также соединяющих Финляндию и Эстонию. В тот же день по запросу Финляндии был задержан танкер Eagle S, шедший под флагом Островов Кука из Усть-Луги. Экипаж состоял из граждан Грузии и Индии, восьми его членам после допроса запретили покидать пределы Финляндии. 8 января 2025 года ВМС Швеции подняли со дна якорь, с помощью которого могли быть повреждены кабели.

Незадолго до этого в экономической зоне Швеции были оборваны два телекоммуникационных кабеля, один из которых соединял Швецию с Финляндией, а другой — Финляндию с Германией. Правда, в последнем случае виновным сочли вовсе не некий российский танкер, а китайское грузовое судно Yi Peng 3.

На этом фоне у затронутых инцидентами стран и возникла идея обсудить друг с другом, как защитить критически важную подводную инфраструктуру. И чтобы показать предполагаемым недругам, прежде всего России, что впредь такие инциденты будут встречены решительной реакцией не только отдельных стран, но и всего блока НАТО, обсудить безопасность на Балтике в Хельсинки позвали помимо генсека НАТО премьеров Дании Метте Фредериксен, Польши Дональда Туска и Швеции Ульфа Кристерссона, а также канцлера Германии Олафа Шольца и президентов Латвии и Литвы Эдгарса Ринкевичса и Гитанаса Науседу. «На таком уровне руководство стран НАТО в Балтийском море будет собрано вместе, чтобы продемонстрировать общую волю к созданию потенциала для реагирования на такие угрозы»,— пояснил изданию Helsingin Sanomat накануне саммита неназванный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эстонский военный корабль в Балтийском море (9 января 2025 года)

Фото: Hendrik Osula / AP Эстонский военный корабль в Балтийском море (9 января 2025 года)

Фото: Hendrik Osula / AP

При этом подготовка к увеличению натовского присутствия в Балтийском море уже началась. В минувшую пятницу глава МИД Финляндии Элина Валтонен объявила, что НАТО направит два судна в Балтийское море, а двумя днями позже премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна направит три корабля и разведывательный самолет для защиты подводных кабелей в Балтийском море в рамках операции НАТО. Неделей же ранее об активизации системы реагирования для отслеживания теневого флота России и угроз для подводной инфраструктуры в Балтийском море объявили в Объединенных силах реагирования (JEF) — структуре, в которую входят Великобритания, страны Северной Европы и Балтии, а также Нидерланды.

Кроме того, уже в день саммита, 14 января, источник в польском МИДе сообщил телеканалу TVP World, что четыре корабля для миссии НАТО по патрулированию Балтийского моря предоставит Варшава.

К слову, тогда же тот же источник поведал и о том, что около подводного трубопровода Baltic Pipe, по которому газ поставляется из Норвегии в Польшу, был замечен российский корабль теневого флота.

Помимо увеличения числа патрулирующих кораблей в регионе Балтийского моря в НАТО дали понять, что готовы упрочить сотрудничество с частными компаниями, занятыми в сфере новейших технологий, для более эффективного наблюдения за подозрительными судами. «Будут новейшие технологии, включая дроны»,— пообещал Марк Рютте.

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Наконец, третьей ключевой темой стало обсуждение, что можно сделать в рамках международного права для мониторинга Балтийского моря и борьбы с подозрительными судами. «Мы будем вместе работать над такими правовыми решениями, которые позволят контролировать суда за пределами территориальных вод»,— сообщил, в частности, по итогам саммита польский премьер Дональд Туск.

Международные соглашения гарантируют свободу судоходства в международных морских зонах, и вмешиваться в проход судна прибрежные государства по закону могут, например, только если есть подозрения в нанесении ущерба окружающей среде. Однако, как заметил “Ъ” научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник, страны НАТО вполне могут ввести на законодательном уровне нормы, которые позволят им останавливать для досмотра и даже арестовывать чужие суда, которые, как они подозревают, относятся к российскому теневому флоту. «С точки зрения Конвенции ООН о морском праве 1982 года, это выглядит как пиратство, поскольку она не предусматривает каких-то ограничений на свободу судоходства исходя из индивидуальных соображений. Но гарантировать, что страны НАТО будут соблюдать конвенцию, не приходится — мы видим, что идет истерия и нагнетание. И сами выписать себе право на силовой захват они, конечно, могут»,— предположил эксперт.

Ирэна Шекоян